Lattanzio Kibs ha vinto la gara di ICE per la comunicazione social e le media relations

Lattanzio Kibs, la società guidata dal Ceo Valerio Torda specializzata nella gestione di progetti per il settore pubblico, ha vinto il bando di gara indetto da ICE, l’agenzia di promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per l’affidamento del servizio di comunicazione social media e media relations. Il valore dell’appalto era di 177.400,00 euro.

"A seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche e di valutazione delle medesime, l’offerta presentata dalla società Lattanzio Kibs Spa è risultata la migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, avendo conseguito il punteggio più alto, pari a 82,44/100 punti, così ripartiti: per l’offerta tecnica 54,27/70 punti, per l’offerta economica 28,17/30 punti con un ribasso del 47,05%", si legge nel documento di aggiudicazione.

Alla procedura, come già scritto da Engage, hanno preso parte complessivamente 21 soggetti oltre a Lattanzio Kibs, tra singole agenzie e raggruppamenti temporanei di impresa. Si tratta di Digital Angels, Geb Software, Notelseit, Daniele Chieffi (fondatore dell’agenzia Bi Wise), SuperHumans, Pirene, The Ad Store Italia, Enteractive, Blum, Bewe, Hangar Design Group, Ltm & Partners, Dag Communication, Com Società Coperativa, Community, i raggruppamenti guidati da Esclusiva, TWM Lighthouse, Kapusons (con INC), Buytron e Socialcom (con Mirus).

Lattanzio Kibs metterà dunque ora al servizio di ICE la sua esperienza in ambito di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese. In passato la società ha ad esempio supportato su queste tematiche la Regione Toscana e la Regione Friuli Venezia Giulia.