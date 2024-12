“Per il domani di tanti bambini, la ricerca è oggi”: un semplice ma efficace gioco di parole che caratterizza la campagna istituzionale di raccolta fondi, lanciata in occasione del Natale 2024

“Per il domani di tanti bambini, la ricerca è oggi”: questo messaggio-chiave accompagna la nuova campagna pubblicitaria della Fondazione Veronesi, dedicata alla raccolta fondi per i tumori pediatrici. La campagna, avviata nel periodo natalizio e destinata a proseguire nel 2025, segna l’inizio della collaborazione tra la Fondazione e PicNic, l’agenzia pubblicitaria fondata da Niccolò Brioschi e Riccardo Beretta. PicNic si è aggiudicata l’incarico a seguito di una gara che ha visto coinvolte diverse agenzie.

Leggi anche, LOMBARDIA, A2A, CASSA DEPOSITI E PRESITITI E MOLTO ALTRO: TUTTE LE NOVITÀ SULLE GARE

“Siamo molto felici di avviare una collaborazione con una realtà così importante nel panorama della ricerca scientifica sui tumori”, ha dichiarato Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic.

La campagna punta l’attenzione su un messaggio essenziale: per garantire un futuro ai bambini malati di tumore, non si può aspettare. La ricerca deve essere sostenuta oggi. Attraverso il semplice gioco di parole “oggi/domani”, lo slogan trasmette in maniera chiara e diretta l’urgenza di agire subito.

Nel visual della campagna sono raffigurati bambini in cura, ritratti con uno sguardo positivo mentre immaginano il loro domani. La campagna natalizia della Fondazione Veronesi è già online, visibile su web e social dal 2 dicembre, e sarà trasmessa anche in TV durante alcune trasmissioni per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di sostenere la ricerca d’eccellenza.

Il progetto creativo è stato curato dalla copywriter Federica Guidolin e dall’art director Camilla Zappa, con la direzione creativa di Niccolò Brioschi. L’account del progetto è stato seguito da Simona Apollonio.