Dilemma lancia l’agenzia Double-W. «Ora focus su B2B, AI, influencer e media digitale»

Gruppo Dilemma amplia la sua offerta nel settore della comunicazione dei prodotti e servizi legati al benessere con Double-W, una nuova agenzia fondata a settembre dal rebranding di WellCare, uno dei player storici del comparto. L’operazione nasce dall’acquisizione da parte del gruppo guidato dal ceo Davide Della Pedrina del 30% di Wellcare, con un’opzione per salire alla maggioranza entro il 2025.

Double-W debutta con un fatturato di 1 milione di euro e con un portafoglio clienti di cui fanno parte realtà come Pool Pharma, IBSA, Fidia e Zambon. L’obiettivo ora è crescere con un tasso annuale del 25% nel prossimo triennio, raddoppiando così il giro d’affari.

«Double-W non è solo il frutto di un’operazione finanziaria, un’aggregazione di fatturati, quanto l’unione di esperienze e competenze profondamente diverse ma complementari, l’incontro tra un’agenzia specializzata nel mondo del pharma e un’agenzia con un posizionamento più generalista», ha spiegato Davide Della Pedrina, nel corso di un incontro con la stampa a Milano.

Il lancio del nuovo brand Double-W è stato pensato per ampliare il raggio d’azione dell’agenzia in un settore più ampio rispetto a quello sino ad oggi presidiato, «per allargare la consulenza dal mondo tipicamente farmaceutico a tutto ciò che può essere considerato “healthy”: dal food&beverage al beauty, dal mondo dei viaggi a quello degli animali, dalla grande distribuzione fino al b2b».

«Abbiamo deciso di condividere da subito l’ufficio e creare team allargati, perché pensiamo che questa collaborazione possa darci soddisfazione nel new business, ma anche nel supporto alle attività che già svolgiamo per i nostri clienti, che sono sempre più attenti al benessere dei loro consumatori. Double-W ci aiuterà ad esempio anche rispetto al wellness di Perdormire, alla mindfulness di Loacker, alla healthiness di Fage o alla sustainability di Candy. Questa è la nostra idea di gruppo: creare e condividere valore».

WellCare è stata fondata da Giovanni Borroni nel 2002 e ha lanciato negli anni alcuni tra i più noti prodotti in farmacia (MGKVis, Kilocal, Prostamol, Connettivina, Fluimucil e Otalgan tra gli altri). «La partnership con Dilemma rappresenta una grande opportunità per WellCare, perché non si tratta di un semplice re-branding, ma di una profonda evoluzione sia per accompagnare i nostri clienti storici in una proposizione più moderna e vicina ai nuovi consumatori, sia per attrarre nuovi prospect desiderosi di mettere alla prova un modello ibrido che fonde esperienza specifica e visione generalista», ha detto Giovanni Borroni.

Gruppo Dilemma compie invece un nuovo passo nel percorso di crescita, ha detto Della Pedrina, «orientato alla creazione di un hub fondato sull’approccio strategico, ma in grado di offrire soluzioni ad hoc in base alle specifiche necessità di diverse industry». La società, oltre all’omonima agenzia, è sul mercato con i servizi di Bonsaininja (di cui controlla il 70%) negli eventi, nelle attivazioni e nei contenuti digitali e con quelli di Orione (di cui è azionista di minoranza con un’opzione per acquisire una quota di controllo) nel mondo del Mice (meeting, incentive, convention, exhibition).

Il gruppo milanese, dove di recente è entrato il nuovo direttore generale Alessandro Carniel, si avvia a chiudere l’anno, ha concluso Della Pedrina, «con un fatturato di oltre 10 milioni di euro, in crescita di circa il 25% sul 2023, includendo anche i quattro mesi di gestione di Double-W. Il nostro piano è continuare lungo questa strada e, dunque, porre fine al 2025 con un ulteriore incremento del giro d'affari nell’ordine del 20-25%, per raggiungere i 12 milioni di euro».

Gruppo Dilemma continuerà inoltre ad investire in nuovi progetti di business, «autonomamente, attraverso nuove acquisizioni o in partnership con altri operatori. Le aree che ci interessano sono il mondo b2b, il settore dell’influencer marketing, dove abbiamo già avviato i contatti con diverse agenzie, il media digitale legato alla conversion e alla performance, e infine la consulenza per l’implementazione di soluzioni AI per l’automazione di processi aziendali ed industriali».