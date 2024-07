AQuest lancia lo spin-off AQproduction Studio, dedicato alla produzione di contenuti Film e 3D/CGI

AQuest ha presentato il nuovo spin off AQproduction Studio, interamente dedicato alla creazione di contenuti video, shooting fotografici e sound design.

Lo studio riunisce le attività films (shooting e live action) e 3D/CGI, rivolgendosi ad aziende ed agenzie che desiderano un partner che metta a disposizione un'offerta tecnologica di eccellenza. I progetti spaziano dalla realizzazione di spot e video di campagna, alla produzione di contenuti brand per digital e social, senza dimenticare le tendenze più attuali come l’AI ed i contenuti fake out of home.

Il team interno, centro di creatività, produzione e innovazione tecnologica costante, raccoglie diversi talenti: producer, film director, 3D artist e sound designer. AQproduction Studio offre un servizio “all inclusive”, dal concept creativo alla produzione vera e propria, lavorando in stretta collaborazione con il cliente o in partnership con i direttori creativi delle agenzie, mettendo a disposizione le sue competenze per dare vita alle idee creative e concretizzare tutti gli asset necessari ai diversi canali di comunicazione.

Lo Studio vanta al proprio attivo numerose produzioni per clienti quali Lamborghini, Poltrona Frau, Gucci, Bulgari, Mercedes, Seat, Beretta, Vans, Samsung, Vodafone, Bellavista, Marchesi Frescobaldi, Trentino Marketing. Le sedi operative si trovano presso gli studios di Milano e Verona realizzando produzioni di contenuti in tutto il mondo.

AQproduction Studio | REEL from AQproduction Studio on Vimeo.

“AQProduction Studio è il risultato di anni di lavoro e di esperienza nel settore delle produzioni e della grafica 3D”, ha dichiarato Tommaso Artegiani, Director dello Studio. "La nostra missione è di creare qualità innovando la comunicazione dei nostri clienti, offrendo una struttura agile in-house, mixando creatività, ricerca e tools tecnologici per produzioni hi-end, con un’attenzione particolare a costi contenuti e tempi rapidi”.