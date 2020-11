DigitalBloom e DigitalMDE insieme per la crescita del digital audio in Italia

Il boom del digital audio nei prossimi mesi è considerato in tutta Europa un fenomeno certo, come è stato sottolineato allo IAB Europe Audio Digital Day della scorsa settimana. La progressiva digitalizzazione del mezzo radiofonico, la massiva produzione di podcast e lo sviluppo dirompente degli eventi in streaming audio oltre che video richiedono una dotazione infrastrutturale, tecnologica e di competenze che ancora non si è perfezionata in Italia.

Per non perdere un’importante opportunità di crescita, in un settore ove i tradizionali Ott ancora non hanno monopolizzato il mercato, due operatori complementari tra loro hanno deciso di unire le forze e camminare affiancati nel processo di trasformazione e monetizzazione del fenomeno audio in tutte le sue possibili espressioni.

Si tratta di DigitalMDE, partner esclusivo per l’Italia di Triton Digital, leader mondiale delle soluzioni tecnologiche di streaming, monetizzazione e misurazione del digital audio, e DigitalBloom, la società specializzata nel Programmatic Selling, unite dunque con la volontà di favorire la digital transformation del mondo radiofonico e degli eventi offline verso la nuova frontiera del digital audio streaming e on demand.

DigitalMDE propone agli editori, ai broadcaster e ai produttori di contenuti una full stack tecnologica che permette la gestione completa di tutte le fasi a valle della produzione del contenuto audio, dall’hosting e distribuzione dei podcast allo streaming delle radio e webradio, tutte affiancate da soluzioni di monetizzazione complete, dalla reservation fino all’open market. DigitalBloom gli si affianca con la sua specializzazione in Programmatic Selling Audio.

“Le stime relative ai prossimi due anni prevedono in Europa un digital audio advertiisng capace di crescere quasi 1 volta e mezza lo spending del 2020”, afferma Cristina Pianura, Ceo dei DigitalBloom. “Per essere pronti a recepire le sfide del mercato occorre affidarsi con fiducia ad uno ‘starter’ come noi che possa affiancarsi professionalmente nella monetizzazione del digital audio. La collaborazione con DigitalMDE nasce per trasformarci in un ‘acceleratore’”.

“Siamo convinti di portare sul mercato una soluzione robusta ed efficiente ma anche versatile e completa per permettere agli editori di capitalizzare la cross-medialità in audio dei loro contenuti”, dice Davide Panza, Cmo di DigitalMDE. “L’alleanza con DigitalBloom ci permette di accelerare il modello di business dei clienti, unendo alla tecnologia la commercializzazione dell’inventory”.