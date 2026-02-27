Apple prepara il lancio di una piattaforma pubblicitaria per Maps

Il progetto, che permetterà ad agenzie e aziende di creare annunci in pochi semplici passaggi, sarà rilasciato la prossima estate

Apple è al lavoro per lanciare Ads on Maps, una piattaforma pubblicitaria dedicata a Maps che permetterà ad agenzie e marchi di condurre campagne all’interno dell’app. Secondo quanto scrive Mediapost, la piattaforma, il cui rilascio dovrebbe avvenire la prossima estate inizialmente solo negli Stati Uniti e in Canada, sarebbe stata progettata per essere user friendly: caricare foto, aggiungere messaggi promozionali e impostare budget risulterà semplice e immediato. Le aziende avranno, insomma, accesso a un’esperienza automatizzata per la creazione di annunci in pochi semplici passaggi. Sulla base del livello di esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie, però, sono previste diverse opzioni: per i più esperti, saranno messe a disposizione alcune soluzioni di personalizzazione, come il targeting per posizione geografica, per ora e giorno; per chi è invece alla prime armi, è stata pensata una guida che spiega come raggiungere i consumatori attraverso diversi modelli di prezzo.

La pubblicazione di annunci sulla piattaforma non richiede impegni a lungo termine: le agenzie, per conto dei loro clienti, e le aziende di qualsiasi dimensione possono avviare e interrompere le proprie campagne in qualsiasi momento. Come pure nessun impegno è previsto sul fronte dell’acquisto minimo di spazi pubblicitari.

Gli annunci – che verranno visualizzati su Maps durante le ricerche per parole chiave e in funzione della posizione dell’utente – saranno disponibili tramite Apple Business, il pacchetto completo di servizi che sarà rilasciato in 200 Paesi e territori in tutto il mondo il prossimo 14 aprile. Gli attuali inserzionisti e le agenzie di Apple Ads avranno, inoltre, la possibilità di acquistare spazi pubblicitari tramite la loro attuale piattaforma Apple Ads.

Sul fronte della tutela alla privacy, infine, Ads on Maps si baserà sull’approccio di Apple nei confronti degli inserzionisti e sulle norme che regolano la sua piattaforma pubblicitaria su App Store. Questo significa che la posizione dell’utente così come gli annunci visualizzati e quelli che determinano interazioni in Maps non saranno collegati all’account Apple dello user. I dati personali rimarranno sul dispositivo dell’utente: non verranno né raccolti né archiviati da Apple e non verranno condivisi con terze parti.

Utilizzando dati proprietari, controllando l’interfaccia della domanda e gestendo internamente l’asta pubblicitaria, Apple non utilizzerà Dsp (Demand-Side Platform) o Ssp (Supply Side Platform): gli annunci verranno pubblicati tramite altri mezzi, come Api e interfacce utente avanzate, che consentiranno agli inserzionisti di gestire le campagne e generare report in programmatic per misurare le prestazioni.