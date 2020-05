Next Solution lancia l’app Plug&Play, per incentivare le vendite nei negozi

Gian Maria Sulas

Next Solution, l’agenzia Loyalty&Promotion di Next Group specializzata nell’ideazione e gestione di progetti di comunicazione promozionale, lancia sul mercato retail Plug&Play, una nuova web app studiata per incentivare la ripartenza agli acquisti nei punti vendita.

Plug&Play, ha spiegato il Ceo dell’agenzia Gian Maria Sulas in una conferenza stampa in streaming, è uno strumento facile, veloce, efficace ed economico a disposizione delle aziende del retail, che potranno attivare in tempo reale un’iniziativa promozionale personalizzata all’interno dei loro punti vendita.

L’app permette di attivare rapidamente una serie di azioni tattiche che favoriscono gli acquisti, incentivano la fidelizzazione e generano un database di contatti su cui costruire valore nel tempo.

Secondo Next Solution, la vera sfida del retail, al momento della ripartenza, si svolgerà all’interno dei negozi: “Occorrerà catturare l’attenzione dei consumatori, emozionarli, sedurli, coccolarli per conquistare la loro fiducia – ha detto Sulas -. Sarà pertanto necessario attivare immediate azioni tattiche mirate. Next Solution ha messo a punto uno strumento che può permettere alle aziende di realizzare e attivare facilmente iniziative promozionali direttamente nei punti vendita, il ring dove le marche si sfideranno per conquistare quanti più consumatori sarà possibile”.

Plug&Play, come si intuisce dal nome, è un prodotto pronto e quindi immediatamente attivabile dai retailer, ma allo stesso tempo ricco di funzionalità e facilmente personalizzabile, con un costo di attivazione “all inclusive” comprensivo anche di un vantaggio immediato per i tutti consumatori iscritti: l’accesso al Club Privilegi di Next Solution con un credito da convertire in buoni sconto su una lunga serie di brand partner del servizio.

L’app è inoltre facilmente integrabile con gli altri servizi di Next Group, come la comunicazione social e le piattaforme strategiche di premiazione.