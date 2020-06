Facebook, dopo i test partiti ad ottobre, ha lanciato negli Stati Uniti la nuova sezione News, in cui vengono diffusi i contenuti di editori locali di circa 200 realtà nazionali. In questo modo, il social network punta ad attrarre i publisher promettendo una maggiore diffusione dei loro articoli per veicolare una informazione di qualità.

Facebook News, a cui si accede tramite un’icona a forma di quotidiano, ospita notizie in un flusso che l’utente può personalizzare.

Un algoritmo seleziona le news che vengono mostrate agli utenti in maniera customizzata, in base alle impostazioni scelte e a quello che leggono e condividono. Sono disponibili, inoltre, le notizie del giorno, scelte da un team di giornalisti assunti dalla società guidata da Mark Zuckerberg.

Viene dato anche spazio ai media specializzati in vari settori, come scienza e finanza, e quelli che trattano di news relative alle comunità dei diversi gruppi etnici.

Gli utenti possono aggiungere reaction e condividere articoli, ma non commentarli. Possono anche nascondere quei contenuti o editori che non vogliono vedere.

Il social network spera così di mantenere la fiducia degli utenti in un periodo difficile che, tra fake news e proteste contro il razzismo, ha visto Twitter e altre piattaforme guadagnare terreno. Nelle ultime settimane la società ha anche dovuto affrontare lo sciopero dei dipendenti che hanno protestato per la mancata presa di posizione dell’azienda contro l’attacco di Trump ai social (ne abbiamo parlato qui).