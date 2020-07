Ciak Roncato punta su giovani influencer per la campagna “Italia riparti dall’Italia”

Ciak Roncato, azienda di Padova guidata da tre sorelle Federica, Fabiana e Francesca, da oltre 50 anni attiva nel settore valigie e borse da viaggio Made in Italy, ha ideato una campagna di comunicazione che ha come protagonisti 20 giovani influencer rappresentativi delle 20 regioni italiane, per valorizzare e incentivare il turismo nella nostra bellissima nazione ancora tutta da scoprire. L’iniziativa è stata realizzata insieme a Luca Rufini e all’agenzia creativa Dare.

La campagna nasce per promuovere le vacanze in Italia. E’ stato realizzato un logo ad hoc che rappresenta, in modo creativo, i profili stilizzati di 4 importanti monumenti italiani dal Nord al Sud Italia: il Duomo di Milano, la Mole Antonelliana a Torino, la Torre di Pisa e Castel Del Monte ad Andria.

I 20 ambassador Ciak Roncato saranno itineranti all’interno delle proprie regioni di appartenenza, con il compito di far scoprire le bellezze delle città che toccheranno con la loro valigia e mostrare le risorse di ogni singolo territorio, come l’artigianato nelle Marche, i centri storici del Molise, l’architettura del Veneto e ancora la danza della Basilicata o il cinema del Lazio. Attraverso i loro canali social porteranno il messaggio di un’Italia unita, che ha lottato coesa per salvarsi, e di un’Italia che riparte da se stessa.

“L’Italia ha vissuto un periodo molto difficile in cui è stata obbligata a fermarsi. Adesso è tempo di abbandonare i balconi musicali e le pizze nel forno di casa per ritornare a viaggiare. Il sostegno più grande per questa ripartenza può venire solo dagli italiani, dal loro senso di appartenenza e dal loro amore per questo Paese, e noi come azienda italiana al 100% vogliamo dare il nostro contributo”, dichiara Federica Roncato, direttore marketing e comunicazione Ciak Roncato.

Alla campagna è stata legata inoltre un’iniziativa, con inizio il 20 luglio fino al 30 settembre, che darà la possibilità a tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi prodotto nella pagina ciakroncato.com di ottenere un codice per una notte in omaggio per due persone in una delle strutture alberghiere convenzionate in Italia.