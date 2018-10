Air Action Vigorsol e Friendz insieme per i Måneskin

Si è da poco conclusa la campagna di Friendz in collaborazione con Selection, agenzia del gruppo Perfetti Van Melle, che ha coinvolto gli utenti della community per amplificare l’eco del concorso “Vigorsol Meets Måneskin” creato in collaborazione con Sony Music Entertainment.

La passione della community Friendz per la musica e per i Måneskin è stata la protagonista di due campagne user generated content Facebook ed Instagram, lanciate contemporaneamente il 27 settembre e rimaste attive per un periodo di tre settimane.

Per i contenuti dedicati a Facebook, la community ha creato delle foto-composizioni in cui compariva un foglio con una frase scritta a mano, tratta da una canzone della band e un pacchetto di Air Action Vigorsol. Per le Instagram Stories, invece, la musica è stata ancor di più protagonista grazie alla funzione Instagram Music. Oltre a creare una composizione creativa con elementi legati al mondo del rock ed inserire un pacchetto di Vigorsol, gli utenti hanno utilizzato la nuova funzione presente nelle Stories per condividere con i loro amici la loro canzone preferita della band romana.

Oltre agli hashtag della campagna #VigorsolMeetsManeskin, insieme ai contenuti fotografici, gli utenti hanno aggiunto un commento personalizzato in cui hanno raccontato ai loro amici che, nonostante il concerto sia già sold-out, grazie al concorso di Vigorsol possono ancora vincere 15 Meet&Greet nelle tappe di Dicembre di Napoli, Roma e Milano.

La campagna è stata accolta molto bene dalla community Friendz che ha raggiunto in poco tempo il numero di contenuti richiesti. Tutta l’attività ha coinvolto 1.250 utenti che hanno creato 250.000 fotografie e 720 Stories che hanno raggiunto complessivamente oltre 2.718.000 persone e generato più di 52.000 interazioni, riporta il comunicato.