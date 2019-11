Black Friday: ecco le keyword preferite dagli italiani e il loro costo

Terminato il Giorno del Ringraziamento, alla mezzanotte del 29 novembre è scoccata l’ora del Black Friday, un evento di shopping originatosi negli Stati Uniti e diventato ormai un fenomeno globale e italiano.

I consumatori di tutto il mondo beneficeranno di sconti e offerte, ma cosa cercano gli italiani online? A domandarselo è stata AvantGrade, agenzia di digital marketing AI First, guidata da Ale Agostini, che ha condotto una rielaborazione su dati Google Ads e SemRush durante l’ultimo anno, costruendo una media mensile.

I parametri presi in esame sono il volume delle ricerche per keyword su Google.it e il relativo costo per click.

Riportiamo dunque l’elaborazione prodotta e i risultati ottenuti:

Al primo posto, con oltre 300.000 ricerche, troviamo la keyword generica “Black Friday”, davanti ad “Amazon Black Friday” (135.000 ricerche) e “Black Friday 2019 Italia” (90.5000 ricerche).

Scendendo dal podio, notiamo come le ricerche comincino a coinvolgere insegne (come Unieuro e MediaWorld) e brand di varia estrazione e settore, dal gaming con Ps4 all’abbigliamento con Zara fino al settore dei trasporti aerei con Ryanair. Numerose ricerche toccano anche marchi di profumeria e cosmesi, elettronica, calzature ed elettrodomestici, segno che il Black Friday coinvolge ormai aziende di numerosi e differenti comparti.

La keyword con il costo più elevato per click è “Zara Black Friday” (5,19 dollari), seguita da “Black Friday Zalando” (0,89 centesimi di dollari) e “Black Friday 2019” (0,87 centesimi di dollari).

“Ormai il Black Friday è sinonimo di promozione e le ricerche sono sempre più legate a brand o insegne – dichiara Ale Agostini -. Non solo, dunque, Amazon o i grandi marketplace come Zalando, ma anche aziende e brand come Ikea, Sephora, Ps4, Ryanair hanno deciso di attivare delle offerte per questo periodo”, ha commentato Ale Agostini.