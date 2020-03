Italiani alla costante ricerca di informazioni, mentre 1/3 è stato sensibile al tema “resto a casa”, con maggiore incidenza al Sud rispetto al Nord Italia.

Queste sono alcune delle evidenze emerse dalla ricerca “Topic Modeling Italia Covid-19 basata su Twitter Listening” condotta da Alkemy Lab, stream di ricerca e innovazione del gruppo Alkemy, nel periodo che va dal 18 febbraio al 20 marzo 2020.

In particolare, Alkemy Lab ha realizzato una mappa in cui sono stati individuati gli argomenti maggiormente discussi in Italia, nelle singole regioni e nelle città con la selezione speciale degli hashtag #covid19, #coronavirus, #coronavirusitalia.

Da un primo sguardo ai dati emerge innanzitutto che quasi la metà dei tweet sull’argomento si è concentrata in due regioni, il Lazio – in testa con il 28,1% dei tweet sul totale – e la Lombardia con il 21%, con numeri più alti nei principali centri: Roma (27% dei tweet sul totale a livello nazionale) e Milano (15,2%), nello specifico.

Con grande distacco rispetto alle precedenti, segue l’Emilia-Romagna al terzo posto (6,74%) e la Campania (6,31%).

Gli hashtag più numerosi, abbinati alle parole Covid19 (#coronavirus, #coronavirusitalia, e così via) sono stati quelli relativi al topic “Ricerca Informazioni” che rappresenta il 61,80% dei tweet sul totale: nell’ultimo mese gli italiani si sono molto concentrati sull’informazione, cercando e chiedendo spiegazioni soprattutto per quanto riguarda decreti e sanità.

Segue il tema “Stare a Casa” con il 33,28% dei tweet. L’appello delle Istituzioni a rimanere a casa sembra quindi aver funzionato per circa 1/3 del campione; marginale, invece, sembra essere stato l’interesse verso le politiche europee, con solo il 4,92% dei tweet.

I topic per regione

Addentrandosi nell’analisi dei topic regione per regione, un trend interessante è che il tema “Stare a Casa” è più caro alle regioni del Sud: al primo posto, per numero di tweet nella regione, c’è la Sardegna (43,7% sul totale dei tweet localizzati nella regione), seguita da Campania (42,8%) e Calabria (41,3%), fuori dal podio Veneto e Lombardia.

Il tema delle politiche europee ha interessato maggiormente le regioni del centro-Italia (Abruzzo 9,29%, Lazio 9,16% e Umbria 8,76%), mentre per quanto riguarda il topic più popolare, “Ricerca delle Informazioni”, in cima alla classifica troviamo la Valle d’Aosta (con oltre il 70% dei tweet localizzati nella regione), seguita dal Trentino (64,9%) e dalla Sicilia (64,1%).