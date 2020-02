UltimeNotizieFlash riconferma Publy per la gestione degli spazi pubblicitari

Filomena Procopio

UltimeNotizieFlash, sito generalista rivolto a un pubblico femminile, ha affidato anche per il 2020 la gestione di tutti gli spazi pubblicitari alla concessionaria digitale Publy. L’accordo è stato siglato in via esclusiva alla luce dei buoni risultati realizzati nel 2019 sia in termini di visualizzazioni di pagine che di conversione su tutti i formati, compreso il native.

La partnership prevede la gestione da parte della concessionaria di tutti i formati presenti sul sito come i formati display IAB, ma anche quelli rich media e native advertising.

Lo scorso anno il sito ha segnato una media mensile di 1 milione di utenti unici e 3,6 milioni di page view, spiega la nota stampa. Questi risultati hanno confermato il trend di crescita che era emerso già negli anni precedenti.

“I risultati che il team di UltimeNotizieFlash ha raggiunto nel corso del 2019 – ha affermato la Ceo, Filomena Procopio – sono stati anche il frutto dell’ottima collaborazione con tutto lo staff di Publy. Una collaborazione che si basa sull’ottimo rapporto con il Ceo Francesco Di Cataldo e con l’head of media Fabrizio Aversano; ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia a una concessionaria con la quale si può dire che siamo cresciuti. Siamo giovani che credono nei giovani”.

Il rapporto tra UltimeNotizieFlash e Publy, infatti, non è nato lo scorso anno ma ha una lunga storia alle spalle.

“Trovare una concessionaria digitale che possa diventare un pilastro nello sviluppo di un sito nato in casa come il nostro non è semplice – ha proseguito Procopio – ma oggi possiamo dire che Publy abbia un merito nella crescita di un progetto che, sacrificio dopo sacrificio, è riuscito a ritagliarsi un suo spazio in un mercato molto competitivo”.

“Ci affideremo anche nel 2020 a Publy – ha proseguito la Ceo – perché apprezziamo la professionalità dei loro tecnici e dei loro commerciali. Publy, infatti, nel corso di tutti questi anni, ha sempre messo a disposizione delle necessità del nostro sito, tutta la sua struttura, con interventi rapidi e una disponibilità – anche sul piano umano – continua. Siamo certi che anche il 2020 sarà un anno positivo sia in termini di crescita che di soddisfazioni. Del resto – ha concluso la Ceo – i primi riscontri sono già arrivati con gli ottimi dati di gennaio sia per quanto riguarda il fatturato che per quanto concerne il traffico”.

UltimeNotizieFlash è stato fondato nel 2010 dalla blogger Filomena Procopio, attuale Ceo, e da Stefania Longo. Il sito si rivolge principalmente a un pubblico femminile e anche molto giovane, e sempre le donne costituiscono l’ossatura della redazione. Le sezioni forti di UltimeNotizieFlash sono televisione, gossip, spettacolo, benessere e cucina a cui si affiancano le più generaliste cronaca e attualità.