Tv Sorrisi e Canzoni lancia il concorso “Fai centro con le grandi marche”

Promuovere i valori delle grandi marche. Evidenziare la loro capacità di anticipare tendenze, innovare, garantire qualità e sicurezza. Questi gli obiettivi del progetto “Fai centro con le grandi marche!”, l’operazione concorsuale che Tv Sorrisi e Canzoni ha lanciato nei giorni scorsi ai propri lettori e utenti.

Il concorso, partito il primo ottobre, realizzato in collaborazione con Centromarca (l’associazione italiana dell’industria di marca) si sviluppa online sul sito di Sorrisi e avrà una durata di dieci settimane. Promosso dal magazine stesso e da una campagna tabellare digitale sul network Mediamond, il concorso permette di vincere ogni settimana 10 kit di prodotti per tutta la famiglia messi in palio dalle aziende associate a Centromarca che hanno aderito all’iniziativa.

Il progetto è realizzato insieme a Crossmedia & Branded, l’hub progettuale di Mediamond e Publitalia80 dedicato ai progetti di comunicazione crossmediali.

Ai partecipanti viene richiesto di rispondere ad un breve questionario sulle abitudini di consumo famigliari. Al termine dell’operazione, i dati raccolti verranno analizzati e resi pubblici durante una conferenza stampa e attraverso le pagine del magazine stesso.