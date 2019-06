Triboo: HTML.IT si rinnova e lancia la nuova sezione Jobs

Triboo rinnova HTML.IT, sito dedicato all’evoluzione delle nuove tecnologie e delle professioni legate al web, che va online con una nuova grafica e diverse novità. Il sito introdurrà, infatti, nuove aree didattiche, tematiche e servizi.

Sono trascorsi più di 21 anni dalla nascita del sito e quotidianamente professionisti e neofiti in ambito tech e coding approdano sulla piattaforma in cerca di aggiornamenti e di percorsi formativi che possano completare e arricchire il loro know-how.

Su sito saranno disponibili risorse dedicate al digital marketing e alla user experience, la cui conoscenza è ormai imprescindibile per lavorare nel web e con il web, e saranno affrontate tematiche legate alle prospettive offerte ai developer dall’emergere di settori come l’intelligenza artificiale e la blockchain. Allo stesso tempo, HTML.IT coprirà con servizi e approfondimenti ad hoc le opportunità per il movimento dei makers e le società di game design, in espansione in Italia, per informare i suoi lettori, vecchi e nuovi.

Infine, con la nuova versione dello storico sito del Gruppo nasce anche la sezione Jobs HTML.IT dedicata agli annunci di lavoro qualificati in ambito tech & dev e sviluppata in collaborazione esclusiva con Coderblock, startup siciliana che con la sua tecnologia ha creato un vero e proprio marketplace che aiuta aziende e professionisti a entrare in contatto e collaborare tramite soluzioni di remote working. La sezione ha l’obiettivo di valorizzare le ampie opportunità occupazionali esistenti nel mondo del digitale ed è basata su una forte componente tecnologica e un algoritmo proprietario che utilizza l’intelligenza artificiale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Dal punto di vista pubblicitario, l’offerta di spazi è quella standard di Triboo Media. Inoltre, la sezione Jobs può ospitare gli annunci sponsorizzati da parte di aziende di recruitment.

“HTML.IT è uno dei primi prodotti editoriali di Triboo e ha oggi un pubblico fidelizzato ed esperto nel settore di riferimento – spiega il Ceo di Triboo, Riccardo Maria Monti. – Rinnovare questo prodotto per noi è stata una sfida: i nostri team hanno lavorato duramente per fare di HTML.IT un portale nuovo nelle tematiche, nei servizi offerti e nell’usabilità, garantendo la stessa cura dei contenuti e degli approfondimenti che dal ’97 accompagnano i professionisti e gli appassionati del mondo tech. Con il lancio della sezione Jobs.HTML.IT puntiamo a facilitare l’incontro tra aziende e persone per sfruttare ulteriormente le grandi opportunità che il mondo del digitale offre dal punto di vista occupazionale. La collaborazione con Coderblock è stata per noi un’occasione stimolante, che ci ha permesso di lavorare a fianco di una startup giovane, con idee molto chiare e innovative.”

“Ho iniziato la mia carriera come Web Application Developer e per anni HTML.IT è stato per me ‘la bibbia’ dello sviluppo web. Oggi, dopo molto tempo, sono orgoglioso della sinergia che abbiamo creato con il Gruppo Triboo. Il nostro obiettivo è quello di semplificare la selezione di professionisti di qualità e aiutare aziende e freelance a trovarsi. In questo non potevamo scegliere partner migliore e siamo sicuri che, grazie agli sforzi congiunti, saremo in grado di proporre un’offerta senza precedenti, che dia la possibilità ai lettori di HTML.IT di attingere ad un mercato del lavoro sempre più liquido e distribuito”, commenta Danilo Costa, Ceo di Coderblock.