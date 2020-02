Carlo Pasquazi

Sport Network inizia il nuovo anno con una nuova partnership: a partire da gennaio, la piattaforma Eleven Sports è entrata infatti a far parte della “rosa” della concessionaria.

Eleven Sports, consolidata realtà internazionale, nel maggio 2017 entra nel mercato italiano e diventa presto uno dei punti di riferimento per milioni di tifosi e appassionati in quanto broadcaster ufficiale di numerose leghe, federazioni e campionati. Ogni anno garantisce la copertura di oltre 2.500 eventi con più di 3.300 ore live e 5.000 video on demand pubblicati. La piattaforma è tra i principali partner di Lega Pro, per la diretta di tutte le partite del campionato di Serie C, Lega Pallavolo Serie A per i match della Superlega, Federnuoto per i live dei campionati di Serie A1 maschile e femminile, Federmoto per le gare del Campionato Italiano Velocità. Nel palinsesto conta inoltre molti altri sport ancora come pallamano, kickboxing, boxe, badminton e hockey pista.

Con questa nuova acquisizione Sport Network rafforza ulteriormente la sua piattaforma digital anche attraverso i numeri sviluppati da Eleven Sports che può contare su 500 mila utenti registrati, 3,2 milioni di utenti unici, 50,5 milioni di pagine viste, 10,8 milioni di visualizzazioni video, 16 milioni di visualizzazioni di pagine live. Sulle piattaforme social Eleven Sport vanta inoltre 2 milioni di follower su Facebook, 8 mila su Twitter e 33 mila su Instagram.

Tante le innovazioni recenti di Eleven Sports: in primis un nuovo look and feel del sito, che lo ha reso ancora più moderno, dinamico e user friendly, ma soprattutto disponibile anche su Apple Store, Google Play, Chromecast, AndroidTV e FireTVStick. Attraverso partnership con digital company come Hellodì, inoltre, Eleven Sports punta anche ad affermarsi su realtà native digitali verticali del mondo sportivo, promuovendo contenuti esclusivi e originali a tema sport con community ed influencer in target. E ancora, per mirare a una crescita strategica, Eleven Sport sta creando una rete di co-marketing con le principali telco che punta ad ampliare il proprio database di utenti veicolando un contenuto esclusivo come l’acquisto delle singole partite in carrier billing.

«Sono molti i motivi che ci rendono soddisfatti di questa nuova partnership strategica – dichiara Carlo Pasquazi, Direttore Commerciale di Sport Network -. Il calcio non è fatto solo di serie A e serie B, già ampiamente coperte dai nostri mezzi proprietari. La Lega Pro è seguita da milioni di appassionati, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, e non può essere certo assimilabile ad un concetto di calcio minore. Grazie ad Eleven Sports siamo gli unici a poter raggiungere un target così interessante, non coperto in maniera così profonda da nessun editore digitale. Dal punto di vista pubblicitario, la piattaforma genera dei risultati di comunicazione importanti, con KPI (viewability e view rate) molto più alti della media del mercato, perfettamente in linea con le esigenze dei clienti. L’accordo prevede non solo la concessione pubblicitaria in esclusiva ma anche tutta una serie di attività editoriali volte a far dialogare i nostri quotidiani sportivi con la piattaforma Eleven, con l’obiettivo di arricchire reciprocamente l’offerta editoriale»

«La partnership con Sport Network oltre che strategica in quanto interlocutore in target con il nostro core business è da noi considerata di massimo prestigio – aggiunge il Presidente di Eleven Sports Mattia Baldassarre –. Grazie a Sport Network avremo la possibilità di promuovere il nostro brand nel panorama nazionale abbinando la nostra competenza di OTT Sportiva alla capacità di aggregazione di grandi audience a livello locale e nazionale di un player leader di mercato».