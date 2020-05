Un gruppo editoriale nato tra Padova e Bolzano che oggi conta su una community da oltre 500 mila utenti unici al mese, con un focus su Nordest e innovazione.

Cresce e si arricchisce, grazie a una nuova veste grafica e una nuova formula commerciale, l’offerta di Media Accelerator, editore di quattro testate giornalistiche registrate: VenetoEconomia.it, quotidiano sul Veneto che lavora, produce e innova; AltoAdigeInnovazione.it, quotidiano economico con focus sull’innovazione industriale, sulla ricerca e sulla creatività nella provincia di Bolzano; Anordestiche.com, viaggi, culture e itinerari a Nordest e non solo; Innovation-Nation.it, notizie dall’ecosistema dell’Italia che innova.

Concept grafico e struttura dei quattro magazine online sono stati tutti rivisti grazie alla collaborazione con il designer Matteo Moretti di Sheldon.Studio e possono contare, sotto la direzione di Domenico Lanzilotta, su una redazione di giornalisti specializzati in temi economici e tecnologici con tre sedi a Padova, Bolzano e Milano.

Tutte le testate, in particolare “Veneto Economia”, “A Nordest di che” e “Alto Adige Innovazione”, godono di un ottimo posizionamento Seo e garantiscono più aggiornamenti quotidiani rilanciati da un’intensa attività social su Facebook, Linkedin e Telegram.

L’offerta di Media Accelerator punta, oltre alle tradizionali forme di advertising, anche all’organizzazione di eventi on-life – ibridi tra digitale e fisico – e gode della partnership con Noonic, società specializzata nella lead generation online, segnalata dal «Financial Times» come una delle società tecnologiche più ad alta crescita in Europa.

Rifocalizzazione dell’attività editoriale

Nell’arco di dieci anni, le tre testate storiche di Media Accelerator hanno già lasciato il segno sul proprio territorio: “Veneto Economia”, per esempio, ha raccontato con coraggio e radicamento la crisi delle banche venete; “A Nordest di che”, ora maggiormente focalizzato su turismo e itinerari di viaggio, ha dato voce a una generazione che ha esplorato il mondo partendo dal Nordest; “Alto Adige Innovazione” ha segnato i suoi quasi cinque anni di vita con una campagna d’opinione che ha portato all’istituzione del treno diretto Bolzano-Milano.

«Con questo restyling, coinciso non a caso con il lockdown – spiega il direttore Domenico Lanzilotta – abbiamo rifocalizzato la nostra attività, ampliato la squadra, lanciato “Innovation Nation”. I numeri di questi giorni stanno dando ragione a un investimento che è una lucida scommessa sull’esistenza di una nicchia di mercato che vuole tornare a investire nella costruzione di community capaci di incidere sulla vita reale di questi territori. Community che nascono e si consolidano grazie all’informazione e a redazioni che lavorano puntando alla qualità. Community che si incontrano negli eventi di approfondimento che costantemente organizziamo, nei nostri territori e, da marzo in poi, con nuove formule on-life».

«Il nuovo design delle testate – aggiunge Matteo Moretti di Sheldon.studio – si è concentrato sulla versione per smartphone, senza però perdere di vista quella su device più grandi, cercando di garantire la medesima esperienza su entrambi i supporti. Quale esperienza? Abbiamo pensato di creare uno spazio di decompressione, uno spazio in cui prendersi del tempo, fare una pausa, informarci leggendo di innovazione economica, politica, sociale e culturale. Leggerezza, respiro e calma sono stati i valori che hanno guidato la progettazione, cercando di tenere fede all’insegnamento di John Maeda “Subtract the obvious, add the meaningful” (sottrai l’ovvio, aggiungi il significativo)».