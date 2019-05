Maggioli Editore prepara la collana Digital Generation. Gaetano Romeo Direttore Editoriale

Maggioli Editore è al lavoro sul nuovo progetto editoriale Digital Generation, dedicato al mondo del web e ai suoi diversi ambiti, dai social al Seo. Come Direttore Editoriale della collana è stato scelto Gaetano Romeo, formatore e manager con una lunga carriera nel settore.

“Il progetto digital generation nasce da due obiettivi diversi, ma che trovano un punto comune d’accordo: la voglia della casa editrice, e del suo direttore, di entrare in un mercato già vivo e florido, ma con un tocco di innovazione ed un occhio di riguardo verso ciò che è stato il percorso di vita del digitale”, ci spiega lo stesso Romeo.

L’obiettivo è quello di creare una collana che sia in grado di dare basi tecniche, e soprattutto una metodologia strategica, per ogni disciplina trattata.

“Essendo un formatore di professione ritengo che un libro, così come un corso, non vada pensato e costruito in maniera eccessivamente tecnica, ma debba seguire delle logiche strategiche. Fattore fondamentale è tramandare il mindset necessario per capire come un professionista affermato ragioni e coltivi la sua strategia professionale. Un autore può dare le chiavi, ma la porta verrà aperta dalla curiosità del lettore e dalla sua voglia di mettersi in gioco attraverso la messa in pratica di quanto appreso, soprattutto in un settore dove i cambiamenti sono continui, come nei grandi update di Google e/o Facebook”, afferma ancora Romeo.

La collana promette di essere esaustiva: “Non amo fare spoiler – e non potrei nemmeno farlo poiché siamo in fase embrionale – quello che posso annunciare è che abbiamo già una ventina di autori sotto contratto, molti di questi saranno professionisti noti, vere perle rare nel mondo web. Le prime uscite sono previste per i nei primi mesi del 2020 e i temi trattati riguarderanno Cro, social media, growth hacking, digital sport management, marketing automation, Seo ed il mondo dell’imprenditoria digitale in toto. Non mancheranno case study che potrebbero appartenere alla vita quotidiana di tutti i professionisti, questo proprio per dare un’esperienza di studio esaustiva ai nostri lettori trattando temi di fondamentale importanza in maniera approfondita ed analitica senza lasciare nulla al caso, come invece spesso succede”.