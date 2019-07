Lazio Innova, società in house della Regione Lazio per l’innovazione e il sostegno a PMI e startup, ha indetto una gara a procedura aperta volta a individuare un nuovo partner per la pianificazione media.

In particolare, la procedura aperta è volta a individuare e a stipulare un accordo quadro con un operatore economico, anche plurisoggettivo, avente a oggetto i servizi di pianificazione e l’acquisto di spazi per la diffusione di campagne di comunicazione, nonché di spazi per la diffusione di contenuti editoriali e pubbliredazionali all’interno dei mezzi di comunicazione di massa.

Il valore totale stimato è pari a 610.000 euro per 24 mesi, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni.

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è stato fissato al 2 ottobre alle ore 12:00.

L’incarico è attualmente gestito dal centro media Carat, che si era aggiudicata – con Alphaomega – la precedente procedura di gara nel 2017.

I dettagli della procedura aperta nella giornata di martedì 30 luglio sono disponibili online.