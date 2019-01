Le emittenti radiofoniche di Sphera Holding sbarcano sugli smart speaker

Anacleto Comin

Sphera Holding, realtà nata dalla fusione di due storici gruppi radiofonici del Nord Italia, Company Group e Gruppo Radio Padova, punta sulle nuove tecnologie e annuncia lo sbarco di tutte le sue emittenti con applicazioni proprietarie sugli smart speaker.

Come evidenziato dai lavori di Radiocompass, l’evento organizzato da Mindshare e Fcp – Assoradio, il mondo della radio sta investendo al fine di allargare la sua presenza ai nuovi device tecnologici, come appunto gli smart speaker.

Le 6 emittenti (Radio Company, Radio Padova, Radio80, Easy Network, Radio Company Easy e Radio Valbelluna) e le 5 web radio di Sphera Holding Company, realtà diffuse in Veneto e Friuli, sono dunque presenti direttamente sugli speaker Amazon Alexa e Google Home grazie alla partnership con l’operatore Fluidstream.

“Da oggi siamo i primi editori areali a poter mettere a disposizione degli ascoltatori l’ascolto tramite Smart Speaker accedendo direttamente sia con Google che con Alexa, senza l’intermediazione degli aggregatori”, dichiara Anacleto Comin, Amministratore Delegato del Gruppo Company. “L’interazione con la radio diventa quindi ancora più stretta e personalizzata, garantendo anche un’elevata qualità del suono. Come editori, insieme ai colleghi rappresentati nella nostra concessionaria nazionale Teamradio, siamo molto attenti e stiamo investendo risorse per capire come cambierà l’ascolto della radio nei prossimi anni e come la tecnologia rinnoverà la fruizione dei flussi audio da noi prodotti”.

La raccolta pubblicitaria delle emittenti di Gruppo Company è gestita internamente da Trend Comunicazione per la locale e da Teamradio per la nazionale.