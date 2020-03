Gruppo Company: iniziativa a sostegno dell’emergenza Coronavirus in Veneto e Friuli

Le aziende italiane, in particolar modo quelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, insieme a quelle delle Lombardia e dell’Emilia Romagna, stanno affrontando un periodo di grande difficoltà a causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi e necessari decreti ministeriali attuati per contenere il contagio.

Il Gruppo Company, con le sue 6 emittenti e le sue agenzie di comunicazione, desidera mettere a disposizione, in forma gratuita, la propria forza comunicativa per promuovere una raccolti fondi a sostegno delle strutture sanitarie del Veneto del Friuli e per offrire un reale supporto alla ripresa delle attività produttive del territorio, spiega l’azienda in un comunicato.

“In questa prima fase aiuteremo le aziende che hanno la possibilità di vendere i loro prodotti nelle uniche superfici commerciali al momento aperte al pubblico: supermercati, farmacie, parafarmacie e tutti gli e-commerce. In questi punti vendita la merce è molta, tuttavia non sempre sappiamo individuare quella realmente prodotta dalle aziende che vivono il nostro tessuto socio-economico, che è proprio quello che noi vorremmo sostenere” dichiara Anacleto Comin, Presidente del Gruppo Company. “Questa iniziativa vuole smuovere la coscienza di tutti noi nel momento di una qualsiasi scelta d’acquisto. Vorremmo che, quando si sta per scegliere un prodotto o un servizio di una delle categorie presenti su questo sito, la scelta ricada sui prodotti e servizi delle aziende del nostro territorio. A questo scopo invitiamo i nostri ascoltatori e amici a visitare questa vetrina digitale e a scaricare gratuitamente la nostra Guida agli acquisti”.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono tre.

Il primo è tutelare la salute di tutti i cittadini, aiutando gli ospedali di Veneto e Friuli Venezia Giulia a fronteggiare questa emergenza. Per farlo l’editore ha attivato una raccolta fondi (è possibile aderire cliccando qui per la raccolta a favore delle strutture sanitarie del Veneto o cliccando qui per la raccolta a favore delle strutture sanitarie del F.V.G).

Il secondo è quello di offrire, in forma gratuita, visibilità alle aziende del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sostenendo le loro vendite attraverso un progetto di comunicazione mirato che racconti anche come esse stanno adattando la propria attività per convivere e rispettare le attuali limitazioni.

Il terzo obiettivo è quello di stimolare gli ascoltatori delle emittenti a visitare la pagina, nella quale è presente un elenco di imprese delle suddette regioni divise per settore nonché una Guida agli acquisti da stampare e portare con sé quando si va a fare la spesa.

Il Gruppo Company, con il supporto della sua concessionaria Teamradio, promuoverà questo progetto in maniera gratuita con tutti i propri mezzi e metterà a disposizione delle aziende del Veneto e del Friuli Venezia Giulia questa vetrina online: www.ioscelgoveneto.com e www.ioscelgofriuliveneziagiulia.com.

Attraverso questo sistema ogni azienda che ne farà richiesta potrà non solo aderire gratuitamente all’iniziativa beneficiando della comunicazione a supporto del progetto, ma usufruire anche di altre agevolazioni messe a disposizione dal gruppo editoriale.