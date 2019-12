Fabrizio Piscopo

Discovery Italia annuncia la nomina di Fabrizio Piscopo al ruolo di General Manager di Discovery Media, la concessionaria di pubblicità del broadcaster.

Piscopo, che nel suo nuovo ruolo risponderà ad Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, sostituisce al vertice della concessionaria Giuliano Cipriani che, dopo 8 anni, lascia Discovery.

Alessandro Araimo, amministratore delegato Discovery Italia, commenta: “Sono molto lieto di accogliere Fabrizio Piscopo nel nostro gruppo e affidargli un ruolo chiave per contribuire alla crescita della nostra azienda. Stiamo vivendo un momento estremamente positivo sul fronte degli ascolti e di importante sviluppo del nostro modello di business, che ci posizionano tra le media company meglio organizzate per affrontare le sfide future e tra le più reattive a cogliere ogni opportunità di ulteriore crescita. Sono certo che Fabrizio Piscopo, manager di grande esperienza e di assoluta riconoscibilità tra tutti gli attori del mercato pubblicitario, saprà dare un importante contributo per raggiungere gli obiettivi sempre più sfidanti che ci siamo posti nell’immediato futuro”.

Fabrizio Piscopo, 61 anni, lavora da sempre nel mondo della pubblicità. Ha iniziato la sua carriera in Hachette Rusconi per poi proseguire in Manzoni e Mondadori. Nel 1998 viene nominato Vicedirettore Generale in Class Editore e fonda Class Pubblicità. Nel 2002 è consigliere delegato del centro media Cia Media Edge. Successivamente, nel 2003, entra in Sky e dà vita a Sky Pubblicità, la concessionaria interna del gruppo. L’esperienza nella pay tv termina a fine 2012 quando accetta l’incarico di ristrutturare Sipra, concessionaria della Rai, che si trasforma in Rai Pubblicità, di cui diventa amministratore delegato fino a dicembre 2017.