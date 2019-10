Eurosport, accordo con Twitter per contenuti e spazi pubblicitari per Tokyo 2020

Discovery ed Eurosport annunciano una partnership con Twitter per la pubblicazione di contenuti e la vendita di spazi pubblicitari dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una collaborazione che amplifica la copertura digital delle Olimpiadi su Eurosport in 16 mercati europei.

L’accordo consentirà agli utenti di Twitter di vivere le fasi salienti dei Giochi Olimpici grazie agli highlight pubblicati da Eurosport, comprese le Cerimonie di apertura e chiusura e il countdown verso Tokyo 2020.

Grazie all’accordo, Eurosport e Discovery offriranno inoltre ai top partner dell’International Olympic Committee soluzioni di content marketing per la promozione dei propri brand globali durante i Giochi Olimpici in Europa. Twitter offrirà agli inserzionisti un altro canale di contatto per la copertura dell’evento sportivo. Tutti i contenuti saranno supportati dal profilo Twitter di Eurosport e venduti come “in-stream sponsorship” di Twitter dai team commerciali di Discovery, Eurosport e Twitter.

La partnership permetterà a Eurosport di coinvolgere l’audience di Twitter in Europa con i contenuti dei migliori atleti del mondo, di quelli italiani, oltre ai momenti più iconici dalla città ospitante dei Giochi Olimpici. Attraverso i profili Twitter paneuropei, Eurosport amplierà la copertura digital di Tokyo 2020, già garantita dal sito di eurosport.com e dalle app di Eurosport.

Paul Rehrig, General Manager di Eurosport Digital, spiega: “Siamo entusiasti di questa partnership con Twitter, che permetterà a Eurosport di offrire le emozioni olimpiche ad ancora più persone in tutto il continente. Twitter è la piattaforma leader dei contenuti live e il luogo perfetto per estendere la nostra copertura di Tokyo 2020”.

“Il pubblico sceglierà Twitter per scoprire e commentare cosa succede durante i Giochi Olimpici, l’evento sportivo dell’anno. Siamo orgogliosi di condividere su Twitter, in tutta Europa, gli highlights in tempo reale delle Olimpiadi e le Cerimonie di apertura e chiusura, alimentando la più grande “conversazione” olimpica mai realizzata prima”, afferma Kay Madati, Global Vice President and Head of Content Partnerships di Twitter.

Mike Rich, Head of Sports Marketing Solutions di Discovery: “Questa partnership offrirà ai brand una grande chance di connessione fra la community di Twitter e l’evento sportivo dell’anno, quando tutti gli occhi del mondo saranno puntati su Tokyo 2020. Questo accordo dimostra come Discovery ed Eurosport siano gli unici partner in grado di offrire ai brand un mercato di milioni di appassionati olimpici in tutta Europa”.

Eurosport sarà l’unica multipiattaforma sportiva dove seguire ogni minuto di ogni singolo evento dei Giochi Olimpici, dal 24 luglio al 9 agosto live e on-demand su TV, mobile, social e web.