Entire Digital dà vita a Think, magazine su innovazione, futuro e tecnologia

La vasta proposta di informazione di Entire Digital, composta da magazine pensati per diversi target di mercato, allarga ulteriormente la sua offerta per coloro che amano pensare al futuro e all’innovazione.

Nasce Think, una nuova possibilità per le aziende di eccellenza italiane di valorizzarsi. Il magazine apre in Italia come pilot, accompagnato da una campagna di PR e pubblicità digitale su diversi canali, ma è già prevista l’apertura in Francia e Regno Unito in autunno.

Il magazine dedica ampi approfondimenti alle nuove frontiere del lavoro, del marketing, della comunicazione, della politica, il tutto con il contributo di esperti, critici e professionisti dei vari settori, offrendo alle aziende e ai loro business l’opportunità di farsi conoscere.

La creazione dei contenuti per il nuovo brand avviene secondo il modello ibrido di produzione, content creator e machine learning. Il sistema di Natural Language Generation, usato, ad esempio, per contenuti di economia e finanza, ottimizza i tempi di produzione e rende più efficiente il lavoro di content production.

La direzione di questo nuovo progetto è stata affidata a Fabrizio Capecelatro. «Think sarà il nostro sguardo sul mondo dell’innovazione e del futuro», commenta Capecelatro, «Un nuovo modo di raccontare le prospettive, le storie di successo e l’impatto sociale. Parleremo a un nuovo pubblico, attento al cambiamento e con la continua voglia di aggiornarsi. Lo faremo consapevolmente cogliendo criticamente tutte le narrative del cambiamento perché non c’è futuro senza visione».