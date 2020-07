Donna Moderna, pubblicità a +40% con lo speciale “Talento Italiano”

Donna Moderna è in edicola questa settimana con il numero speciale “Talento Italiano”.

Il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Annalisa Monfreda ha scelto infatti di sostenere il made in Italy: comprare italiano, viaggiare in Italia, ma anche conoscere le piccole grandi storie di tradizione e innovazione come nuova forma di solidarietà per aiutare concretamente il nostro Paese. “Con questo numero – ha spiegato il direttore – abbiamo voluto celebrare l’inesauribile creatività del nostro Paese, che trae nutrimento dalla storia e si proietta sempre verso il futuro”.

Ogni sezione del numero speciale di Donna Moderna affronta un aspetto diverso del made in Italy, declinandolo ovviamente al femminile: dalle “donne moderne” della settimana (Maria Flora Monini, Direttore Comunicazione Monini, Carlotta Bevilacqua, CEO Artemide, e Daniela Galetti, Responsabile dei Sistemi di Supercalcolo del Consorzio Interuniversitario Cineca), alla moda, con 9 donne simbolo del genio italiano che posano per un inedito servizio, indossando solo abiti e accessori di marchi italiani. Per la bellezza, nel servizio Baci da…Cartoline dall’Italia, vengono proposti prodotti beauty che richiamano nei colori e nei profumi 5 mete estive, tra cui Stromboli, Porto Cervo, Capri e Taormina. Non mancano poi le rubriche dedicate alla cucina, alle eccellenze gastronomiche, agli stili di vita e tanti consigli su dove trascorrere le vacanze nel BelPaese: dalla Liguria alla Toscana, dal Sud Tirolo al Veneto e all’Umbria, fino alle crociere nel mar Mediterraneo.

Il #talentoitaliano è anche sul digital

Lo storytelling del numero continua anche online: sul sito e sui social ci sono le interviste alle tre donne moderne della settimana, video story sui viaggi e sui prodotti beauty, i suggerimenti delle sei chef sugli errori da non fare in cucina, mentre le nove modelle del servizio moda partecipano alla challenge #talentoitaliano e ci svelano gli aggettivi che per loro rappresentano l’Italia.

“Talento Italiano è solo il primo di tre numeri speciali di Donna Moderna, con un progetto che proseguirà in autunno”, dichiara Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media. “Un modo innovativo di fare il magazine che conferma la straordinaria capacità del brand, punto di riferimento nel segmento dei femminili, di raggiungere la sua audience con una comunicazione circolare, multicanale e completa”.

Pubblicità a +40%

“Siamo molto soddisfatti di questa attività, perché l’iniziativa Talento Italiano di Donna Moderna, oltre all’importante valore editoriale espresso, è anche una grande opportunità per numerose aziende del nostro territorio che hanno mostrato grande interesse e partecipazione al progetto”, ha commentato Davide Mondo, Amministratore Delegato della concessionaria di pubblicità Mediamond.

La raccolta relativa a questo numero registra infatti un +40% rispetto allo stesso fascicolo dello scorso anno con oltre 60 pagine pubblicitarie e numerose produzioni speciali lato digital e social, online a partire da domani, giovedì 9 luglio.