Arriva in Italia Dazn, la Netflix dello sport. Il debutto con il Psg e Buffon

Non solo calcio ma anche tante altre discipline sportive, dal rugby alla box, rally dall’hockey al baseball e alle arti marziali. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese e con un abbonamento che potrà essere disdetto quando si vuole e con il primo mese di prova gratuita. Alla Netflix insomma. E’ proprio questo il modello a cui si è aspirata Perform quando ha deciso di lanciare il suo servizio di streaming online in diretta e on demand Dazn, già presente in cinque mercati e ora in fase di lancio in Italia.

Tanto sport sì, ma il piatto forte di Dazn rimane il calcio e, soprattutto la Serie A, di cui la piattaforma ha acquisito i diritti per 114 match all’anno (tre a turno) per 193 milioni di euro a stagione. Per il debutto nel nostro paese Dazn ha infatti deciso di puntare su una squadra di volti noti, a partire della conduttrice Diletta Leotta e dal brand ambassador Paolo Maldini, protagonisti anche della campagna pubblicitaria di lancio (firmata da The Big Now e pianificata da Dentsu Aegis Network). Tra gli opinionisti chiamati a commentare i principali match della Serie A figurano, tra gli altri, gli ex campioni di calcio Andriy Shevchenko e Luis Figo. Tra i telecronisti, invece, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari, reduci dall’esperienza ai Mondiali di Russia 2018.

Su Dazn si potranno poi vedere tutte le partire della Serie B (i diritti sono costati in questo caso 22 milioni di euro a stagione), i match della Liga, la Ligue 1,Ligue 2 e la Coupe de Ligue, la Fa Cup e la EFL Cup (la coppa di Lega inglese) e, al di fuori dell’Europa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana e la Coppa d’Africa. E la Major League Baseball, World Series inclusa, la National Hockey League), con la Stanley Cup, l’Heineken Champions Cup e Guinness Pro14 di rugby.

Il primo importante evento calcistico ad essere trasmesso sarà domani, sabato 4 agosto, la finale tra Psg e Monaco per il Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, con il possibile debutto in una partita ufficiale tra i pali della squadra parigina di Gianluigi Buffon. La prima partita di Serie A su Dzn sarà il big match tra Lazio e Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30. Tra le altre partite, la piattaforma trasmetterà anche Napoli-Milan in calendario alla seconda giornata e Parma-Juventus alla terza giornata.

Dazn si può vedere solo via internet e, dunque, sulle smart tv, sullo smartphone, sui tablet. Chi ha una tv tradizionale, non connessa, potrà accedere a Dazn via Chromecast, Amazon Fire tv e mediante le console per i videogiochi come Xbox e PlayStation. E anche attraverso Sky Q , il decoder di nuova generazione del broadcaster.

Il servizio sarà disponibile infatti anche per gli abbonati di Sky a prezzi scontati: per chi è cliente da almeno un anno il ticket un mese costerà 7,99 euro al posto di 9,99, per tutti invece il ticket 3 mesi 21,99 euro (con uno sconto di circa il 20%) e il ticket 9 mesi 59,99 euro (lo sconto in questo caso è più del 30%). Mediaset Premium invece offrirà l’accesso a Dazn solo ai suoi attuali abbonati. Chi vuole provare Dazn può registrarsi sul sito www.dazn.it e scaricare le app. Sul sito sono stati attivati i link per i clienti Sky e Mediaset Premium.