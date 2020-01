Gruppo Editoriale Citynews annuncia il lancio di “Le Agrostorie di Zac, Doc e Pac”, una miniserie di cartoon pubblicata sulla testata tematica AgrifoodToday.it.

Le Agrostorie di Zac, Doc e Pac rientrano nella seconda fase del progetto AgrifoodToday Multimedia e saranno diffuse, con cadenza mensile, anche attraverso le 54 televisioni locali affiliate al network dell’Agenza Dire.

Gli obiettivi dell’intero progetto editoriale sono quelli di colmare il vuoto informativo intorno alla PAC (Politica Agricola Comune), dare il massimo risalto alle eccellenze agroalimentari italiane e, allo stesso tempo, raccontare le sfide contemporanee relative allo sviluppo sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali. Alimentazione sana e sicura e promozione di corrette abitudini alimentari per il benessere di adulti e bambini, sono i focus specifici della miniserie tv.

Se per il pubblico degli adulti Citynews ha lanciato Kilometro Italia, 20 video-puntate di approfondimento sull’eccellenza agroalimentare italiana, per i più piccoli, invece, la media company presenta “Le Agrostorie di Zac, Doc e Pac”, una miniserie di cartoon in 3D composta da 4 puntate che, attraverso i suoi protagonisti, esplora le tematiche più attuali dei nostri tempi: la biodiversità, la stagionalità, lo sfruttamento delle risorse, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, il contadino 2.0.

La miniserie, prodotta da mBanga studio, oltre ad esser veicolata sul circuito delle 54 tv locali dell’Agenzia Dire, sarà presentata durante il 2020 dal Cre nelle scuole primarie italiane, dove organizza periodicamente diversi eventi formativi.

“Zac è un bambino di 10 anni che vive in una metropoli, solo apparentemente lontana dalla campagna. Zac rappresenta il pubblico a casa. Lo troveremo in ognuno degli episodi alle prese con uno specifico problema da risolvere, dalla cattiva alimentazione alla scarsa conoscenza del mondo agreste”, spiega Carlo Alberto Zaccagnini, project manager Citynews. “Doc, invece, ha 30 anni e, a dispetto del suo ruolo di zio, per Zac è quasi un fratello maggiore. Estroso, creativo, esuberante ed anche un po’ pazzo, Doc condivide con il piccolo Zac la passione per la scienza. È lui che proverà, senza alcun successo, ad aiutare suo nipote nella risoluzione del problema. Poi c’è Pac, una robottina alimentata ad energia solare che è, allo stesso tempo, anche l’assistente di Doc. Ama giocare con il piccolo Zac e lo protegge quando le trovate di Doc diventano incontrollabili e pericolose. Al suo interno, la robottina Pac, contiene un seme che, dalla prima all’ultima puntata germoglierà e diventerà una piantina che darà i suoi frutti. Sarà Pac che aiuterà Zac a comprendere come risolvere il suo problema di puntata, veicolando i contenuti didattici a esso collegati”.

“AgriFoodToday ha ottenuto, in tempi brevi, un ottimo posizionamento tra i siti specializzati in tematiche agro-alimentari, registrando 2 milioni di utenti unici e 4 milioni di pagine viste nell’ultimo anno”, dichiara Fernando Diana, Ceo di Citynews. “Questo successo ci ha permesso di arricchire l’edizione con nuovi ed interessanti contenuti multimediali. AgrifoodToday è per Citynews un progetto editoriale innovativo e verticale, e rappresenta il canale ideale per la comunicazione dei nostri partner che appartengono ai settori Food e Gdo”.