Calciomercato.com, nuovo record di traffico a giugno con 55 milioni di sessioni

La redazione di Calciomercato.com

Tradizionale appuntamento per Calciomercato.com che è stato protagonista in cattedra del più importante master in sport business a livello nazionale. Il 27 giugno a San Marino, nella sede che ospita gli studenti per la parte finale del masterSport, si è svolto un incontro che ha visto intervenire il Direttore Stefano Agresti e il Ceo Cosimo Baldini.

Diversi i punti toccati durante la sessione nelle aule del Dipartimento di Economia, dall’evoluzione della comunicazione digitale al modello di business di un progetto ambizioso come Calciomercato.com, dalle strategie di verifica delle notizie e preparazione degli articoli all’esplosione del fenomeno “calciomercato” a livello globale, fino all’analisi di quello che è oggi il ruolo del giornalista.

L’incontro è stato molto partecipato: gli studenti del masterSport hanno posto diverse domande su aspetti economici, etici e strategici del portale, tra i siti sportivi più importanti e seguiti in Italia: significativo da questo punto di vista il nuovo record di traffico, con 55 milioni di visite e 131 milioni di pagine viste nel mese di giugno tra siti e app, con un incremento medio del 30% rispetto allo scorso anno, grazie alle performance delle pagine AMP e al rafforzamento della brand awareness attraverso le attività sui canali social, Instagram e Facebook, sempre più ricchi di dirette e contenuti esclusivi.

L’occasione è stata utile anche per l’incontro, a distanza di alcuni mesi dall’assegnazione del premio “vai al masterSport con Calciomercato.com”, con Vincenzo Catalano, lo studente che grazie ad una serie di articoli sulla community Vivo x Lei in occasione dell’iniziativa si è aggiudicato la partecipazione al corso come ospite. Ecco il suo giudizio sull’esperienza: “Prima di partecipare all’ iniziativa letteraria “Vai al masterSport” sognavo di entrare nel mondo dello sport e oggi, a distanza di quasi nove mesi, quel sogno sta pian piano prendendo forma. La fama del masterSport lo precedeva quindi avevo delle aspettative importanti e nei fatti, ad esperienza conclusa, è stata un’avventura di gran lunga migliore di quanto mi aspettassi sia sotto il profilo esperienziale sia delle conoscenze”.

“Siamo felici di aver partecipato per il decimo anno consecutivo al masterSport, occasione di confronto con i futuri professionisti del settore. Tra le varie cose, abbiamo mostrato agli studenti come un editore indipendente può raggiungere vette di traffico del tutto simili ai grandi editori del paese: al momento Calciomercato.com è sul podio dei siti di sport più visti in Italia”, dichiara Cosimo Baldini.