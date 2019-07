BFC (Forbes) investe nella news space economy e progetta la messa in orbita di un satellite

Nuova operazione di mercato di Blue Financial Communication, la società quotata all’Aim ed editrice dei mensili Forbes, Bluerating, Private e Asset Class.

Il gruppo editoriale presieduto da Denis Masetti ha infatti acquisito oggi il 50,1% della società Gruppo B Editore, editore italiano del settore spaziale con le testate Nuovo Orione e Le Stelle (fondata da Margherita Hack). A seguito dell’operazione, Gruppo B Editore è stato ridenominata BFC Space mentre, a partire da ottobre, le testate Nuovo Orione e Le Stelle saranno riunite in un unico magazine, Cosmo, in edicola e nelle librerie ogni mese.

Il nuovo magazine Cosmo potrà contare per la distribuzione sull’accordo sottoscritto con Giunti Editore, con oltre 200 librerie dunque che andranno ad aggiungersi alla tradizionale diffusione edicola curata da Press-Di.

L’operazione rappresenta per Blue Financial Communication il primo passo di un progetto più ampio, per il quale sono stati messi a budget nei prossimi anni importanti risorse economiche e professionali, che culminerà con la messa in orbita del satellite denominato BFCSatelliteNumber1, il primo lanciato da una media company e interamente dedicato all’infotainment.

“Con un investimento di oltre 10 milioni di euro nei prossimi 5 anni”, ha detto Denis Masetti, presidente di Blue Financial Communication, “abbiamo intenzione di dare vita a un sistema informativo che unisce magazine (Forbes e Cosmo), siti web (astronomianews e BFCspace), prodotti televisivi (Spaceeconomy e Destinazionespazio), eventi e progetti di education. Inoltre, per primi al mondo abbiamo in programma di costruire e mandare nello spazio un satellite per l’osservazione dell’universo. A tal proposito avvieremo a breve un progetto di crowfunding per vendere spazi di 30 minuti per l’utilizzo esclusivo del nostro satellite agli appassionati di tutto il mondo”.

“Noi ci siamo da sempre specializzati nell’informazione economica legata a target di qualità sofisticati e verticali e la nostra crescita dipende dalla individuazione di nuove tendenze e nicchie di mercato. In passato abbiamo anticipato i tempi occupandoci per primi di prodotti finanziari, hedge fund, advisor e consulenti, private banking, fintech e recentemente di blockchain. Oggi è il momento della new space economy”, ha concluso Masetti. “Vogliamo così essere il primo editore al mondo a esplorare la strada dell’informazione e dell’intrattenimento spettacolare che ci offre lo spazio”.