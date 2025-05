Linea Verde Discovery racconta il Made in Italy digitale con Rai Pubblicità e Amazon

Rai Pubblicità presenta la nuova edizione di Linea Verde Discovery - Fatto in Italia, il branded content creato insieme ad Amazon dedicato al racconto itinerante delle eccellenze del Made in Italy. Le quattro nuove puntate andranno in onda dal 10 al 31 maggio, ogni sabato su Rai 1 alle ore 12:00 e racconteranno le eccellenze del Paese attraverso il racconto di quattro delle sue regioni: Toscana, Piemonte, Puglia e Abruzzo.

Il progetto televisivo si inserisce nella più ampia cornice dei “Made in Italy Days”, quest’anno alla sua quarta edizione. Dal 26 maggio al 2 giugno, infatti, in collaborazione con Agenzia ICE, Amazon darà vita a una speciale finestra promozionale dedicata ai prodotti Made in Italy. Nel corso di queste giornate, i clienti Amazon di Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all'Italia, potranno acquistare un'ampia selezione di prodotti dei marchi italiani più famosi e di migliaia di piccole e medie imprese (PMI) del nostro territorio a prezzi vantaggiosi.

La vetrina Made in Italy di Amazon: un impegno che celebra i suoi primi dieci anni

Nata dalla volontà di promuovere l’eccellenza della creatività e del saper fare italiano, la vetrina Made in Italy di Amazon oggi supporta oltre 5.500 realtà italiane a vendere i propri articoli in 11 Paesi del mondo. Sono più di 3 milioni i prodotti della vetrina Made in Italy messi a disposizione dei clienti a livello internazionale, e 18 i percorsi regionali presenti all’interno della vetrina che ospitano le tipicità locali. Creata nel 2015, quest’anno la vetrina Made in Italy celebra i suoi primi dieci anni.

LE PUNTATE DELLA NUOVA EDIZIONE

Con Federico Quaranta alla conduzione, ciascuna puntata accompagnerà il pubblico da casa alla scoperta delle tipicità di ciascun territorio tra cucina, natura e artigianato. Per ogni regione, tra gli ospiti d’eccezione ci saranno anche rappresentanti di aziende locali, partner di vendita di Amazon, che hanno riconosciuto nel digitale una leva di crescita del proprio business, in Italia e all’estero.

Il percorso in giro per il Paese sarà infatti un’opportunità per i telespettatori per conoscere la storia di 8 aziende locali che, attraverso la voce dei loro referenti, si racconteranno al grande pubblico: qui storie di vita e di impresa si intrecceranno, per racconti singolari che hanno come minimo comun denominatore la scelta di approdare online ed essere presenti sulla vetrina Made in Italy di Amazon.

Il viaggio inizierà in Toscana, con una celebrazione dell’arte tessile italiana grazie ai contributi di Dalle Piane Cashmere, che da Prato racconterà la ‘scuola della lana e del cashmere’, tramandata da tre generazioni, e di Talento Fiorentino, piccola impresa che ha fatto del Made in Italy la propria cifra stilistica, realizzando dagli accessori in pelle ai foulard in seta a mano, a Firenze.

Nella seconda puntata dedicata al Piemonte, dalle zone di Alba con l'Azienda Agricola Mariangela Prunotto, il racconto si sposterà nel Biellese, con Kalapanta, marchio specializzato nella vendita di articoli da giardinaggio realizzati da produttori locali. Da una parte un’azienda agricola fondata alla fine dell’Ottocento, che da oltre 40 anni coltiva frutta e verdura secondo metodi biologici sostenibili, dall’altra un marchio nato online soltanto pochi anni fa, dall’idea di promuovere abitudini eco-friendly vendendo pratici kit da giardinaggio. A fare da collante tra le due storie il digitale, che ha permesso a entrambe le imprese di raccontare la propria filosofia aziendale in Italia e in tutta Europa.

La terza puntata sarà girata in Puglia: qui, a Conversano, il conduttore dialogherà con l’ideatore di Saga Gioielli, un imprenditore a cui l’online ha permesso di cambiare vita: da operaio metalmeccanico ad “artigiano del proprio sogno”. I telespettatori potranno poi seguire l’evoluzione di Decor Space, marchio di complementi di arredo che da una piccola ferramenta a conduzione familiare in Altamura, anche grazie alla decisione di vendere online, è divenuta un'azienda di oltre 30 dipendenti, di cui più della metà con età inferiore ai 30 anni.

Infine, il viaggio terminerà in Abruzzo, dove in provincia di Teramo due fratelli hanno rivoluzionato l’azienda storica familiare specializzata nella produzione e vendita di divani e poltrone, Divani.store, portando la comodità ‘Made in Abruzzo’ in tutta italia ed Europa, sulla ali del digitale. A una storia di impresa familiare, seguirà quella di un’imprenditrice che ha rivoluzionato la propria vita e carriera lavorativa, trasferendosi a L'Aquila per fondare Essenze.me, il proprio progetto di beauty e cosmesi.