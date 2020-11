DMBeauty, successo per la prima Beauty Academy realizzata con Mentadent White Now

DMBeauty, il social magazine di Donna Moderna dedicato alla generazione Z, ha realizzato la prima “Beauty Academy” in partnership con Mentadent White Now: una maratona di masterclass online per 10 aspiranti beauty influencer, selezionate tra tutte le partecipanti al concorso promosso da White Now e DMBeauty.

Il progetto della “Beauty Academy” ha preso il via nel mese di marzo con la campagna “We Want You”, con video e stories ad alto tasso di engagement dei beauty influencer del brand del Gruppo Mondadori, e con il concorso online sul sito whitenow.donnamoderna.com. Tra le centinaia di aspiranti giovani che si sono candidate, inviando una loro foto, il team di DMBeauty e di Unilever hanno selezionato le 10 finaliste che hanno partecipato in esclusiva alla maratona digital di sabato 21 novembre.

Una giornata esclusiva per far scoprire alle giovani ragazze e ragazzi under 25, già presenti su Instagram con profili emergenti, i trucchi del mestiere e far evolvere la propria passione per il mondo beauty sui social in maniera più professionale.

Con il lancio di questo nuovo progetto digitale, DMBeauty ha creato un format innovativo che risponde perfettamente agli interessi della propria audience: grazie a contenuti mirati e a un ambiente di condivisione personalizzato e co-brandizzato, l’Academy di DMBeauty e White Now si è trasformata in uno strumento di dialogo con la generazione Z, mettendo al servizio delle utenti un palinsesto ricco di occasioni di scambio e arricchimento, coerenti con il posizionamento e la linea editoriale del brand.

Dai segreti per avere un sorriso smagliante ai trucchi per un selfie perfetto, ma anche messaggi positivi per amare se stessi anche quando non ci si sente perfetti, fino alle ultime tendenze sul mondo della bellezza: queste alcune delle tematiche al centro della ricca agenda di incontri e corsi delle Masterclass di DMBeauty e White Now. Ma anche tanti consigli su come creare piani editoriali efficaci, utilizzare le app giuste per la creazione dei contenuti originali e interpretare correttamente le statistiche relative ai propri account.

Le follower del profilo di DMBeauty hanno potuto seguire il “Best of” dell’Academy grazie al live storytelling delle finaliste e delle influencer protagoniste, con video stories prodotte ad hoc anche dai loro account ancora raggiungibili su #dmbeautyacademy.

Nei sette giorni successivi alla giornata della Beauty Academy, il profilo Instagram di @DmBeauty ha raggiunto più di 2 milioni di persone, con un incremento del 30% delle visite al profilo.

La concessionaria Mediamond ha partecipato al progetto con il team delle iniziative speciali Brand On Solutions.