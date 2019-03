Si svolgerà dal 16 al 19 maggio l’edizione 2019 de Linkontro Nielsen, l’evento dedicato al largo consumo e alla GDO, che si terrà ancora una volta nella cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Dopo “Call to Action” e “Get Agile”, il terzo imperativo che lancia l’iniziativa è “Build Trust”: un’esortazione a indirizzare meglio le tante energie dedicate alla crescita economica e al proprio successo. Costruendo fiducia con il consumatore, così come con tutta la filiera, si legge nella nota, i mercati del largo consumo diventeranno un ambiente “coopetitivo” — perché la crescita è più sostenibile quando è condivisa. In occasione dell’evento, Oliviero Toscani ha realizzato la mostra fotografica “Diversità è Ricchezza”. Il progetto, che coinvolge quindici aziende dell’Advisory Board dell’evento, consiste nell’esposizione di totem trifacciali composti da ritratti scelti dall’artista. Ognuno di questi volti è espressione dell’individualità di ogni persona e al tempo stesso dell’umanità intera: armonia tra le differenze, ovvero il valore aggiunto della diversità.

“L’arte ci insegna che ogni diversità porta contemporaneamente cultura e ricchezza — commenta Toscani — È solo credendo nella diversità che si può avere una visione ricca del futuro”. “Diversità è Ricchezza”, prosegue la nota, non è un progetto rivolto a un target, è bensì aperto a un pubblico. È il punto di partenza per un nuovo modo di interagire con la filiera, il mercato, e i consumatori, partendo da un concetto semplice, ma fondamentale: l’inclusione di diverse culture e prospettive, così come la condivisione di punti di vista differenti, arricchiscono le comunità.

“Per Nielsen la diversità non è un insieme di obiettivi corporate da raggiungere. La diversità è parte integrante del business. — afferma Samantha Rovatti, European Marketing & Communications Leader di Nielsen — Un business che non può prescindere dal valore del diverso, del pensiero laterale, delle iniziative fuori dagli schemi.”

L’ambizione del progetto artistico “Diversità è Ricchezza” di Oliviero Toscani, unico nel proprio genere nel mondo del largo consumo, è dare un messaggio positivo alla business community italiana. Le aziendepromotrici di questo messaggio sono Barilla, Beiersdorf con Nivea, Cameo, Conad, Coop Italia, Despar, Ferrero, Gruppo Végé, Lavazza, Gruppo Montenegro, Procter & Gamble, Selex, Tetra Pak, Unes con Il Viaggiator Goloso e Unilever con Dove.

Con “Diversità è Ricchezza” le aziende oltrepassano il concetto di diversità e inclusione rappresentato nei propri bilanci sociali e report istituzionali e fanno un passo in avanti verso il riconoscimento del potenziale di ogni individuo.