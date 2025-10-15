Hong Kong Trade Development Council affida, dopo gara, a Connexia la campagna di “Think Business, Think Hong Kong”

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), organismo ufficiale responsabile della promozione del commercio estero di Hong Kong, a seguito di una gara ha scelto di affidare a Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex, la costruzione del piano strategico di comunicazione digital di “Think Business, Think Hong Kong” (TBTHK), l’appuntamento più rilevante all’interno del palinsesto di iniziative organizzate da HKTDC, finalizzato al posizionamento internazionale di Hong Kong come hub di business e innovazione. Per la promozione dell’evento “Think Business, Think Hong Kong”, in programma a Milano il prossimo 27 Novembre, Connexia metterà a punto un piano di digital & social communication integrato, con la definizione della channel strategy per la gestione delle property LinkedIn e Facebook, la content creation multilingue (italiano e inglese) e il community management. Completano l’incarico attività di produzione video e ADV management, attraverso la realizzazione di campagne sui canali social, per la Stampa e DOOH.

Tra le principali finalità del progetto, rafforzare l’awareness, enfatizzando l’opportunità di networking e il potenziale di Hong Kong come piattaforma per lo sviluppo di business, nonché hub finanziario e creativo per il target B2B italiano, e incentivare la partecipazione all’evento da parte di aziende e stakeholder italiani.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con Hong Kong Trade Development Council alla buona riuscita di un evento così strategico per il loro posizionamento internazionale. Attraverso un mix di azioni volte a potenziare awareness ed engagement, oltre che a stimolare la lead generation, vogliamo promuovere “Think Business, Think Hong Kong” perché si percepisca l’unicità e la rilevanza strategica di un appuntamento imperdibile per tutto il mondo del business. – commenta Massimiliano Trisolino, Managing Partner di Connexia – Hong Kong è uno stargate, e la porta d’accesso all’Asia per le imprese italiane non è mai stata così concreta e reale”.

Hong Kong Trade Development Council

Istituito nel 1966, Hong Kong Trade Development Council è l'organo statutario che si occupa dello sviluppo del commercio estero di Hong Kong. Da quasi sessant’anni HKTDC crea opportunità di business attraverso la propria rete mondiale di uffici, organizzando fiere, eventi e attività di respiro internazionale a supporto delle aziende desiderose di esplorare i mercati di Cina e Asia. Obiettivo: trasformare Hong Kong in una piattaforma globale per il commercio, gli investimenti e gli affari, costruendo occasioni di contatto e collaborazione tra le aziende della regione e le loro controparti in tutto il mondo.

L’edizione 2025 di TBTHK riunirà una nutrita rappresentanza di leader d’impresa, innovatori, investitori e imprenditori di startup provenienti da Hong Kong, per una giornata di dialogo, networking e sviluppo di partnership con aziende italiane interessate a espandersi in Asia.

“Think Business, Think Hong Kong rappresenta un momento chiave per rafforzare il dialogo economico tra Italia e Hong Kong e promuovere la collaborazione tra imprese, investitori e istituzioni dei due Paesi – dichiara Gianluca Mirante, Direttore di HKTDC per l’Italia – Hong Kong continua a essere un hub internazionale strategico per l’innovazione, la finanza e gli scambi internazionali, e questo evento sarà un’opportunità unica per le aziende italiane che guardano con interesse ai mercati asiatici. Think Business, Think Hong Kong è quindi una piattaforma privilegiata per stringere partnership di lungo periodo, condividere best practice e offrire alle imprese italiane un accesso agevolato a uno dei contesti economici più dinamici dell’area Asia-Pacifico”.