Alessandra Albarelli, presidente Federcongressi&eventi

L’Italia inizia a fare i contni con le conseguenze anche economiche dell’epidemia di Coronavirus. A fare i conti con un un danno immediato e piuttosto ingente è il turismo congressuale, vista l’entrata in vigore dello stop a eventi e manifestazioni pubbliche e private in varie regioni.

A lanciare l’allarme è Federcongressi&eventi, “É stimata in oltre un miliardo e mezzo di euro – scrive l’associazione in una nota – la perdita economica che le imprese del settore dei congressi e degli eventi subiranno nell’arco di un solo mese a causa dell’allarme Coronavirus che ha spinto Regioni quali l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto a vietare sul proprio territorio lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private”.

A queste misure si aggiungono altri provvedimenti, come “quello adottato dal Comune di Roma di sospendere i concorsi pubblici nazionali in programma nei prossimi giorni presso Fiera di Roma”.

“Si confida – scrive Federcongressi&eventi – che la decisione di includere tra gli eventi interdetti anche congressi ed eventi aziendali sia stata presa perché ritenuta fondamentale e necessaria per ragioni di salute pubblica e che abbia una durata circoscritta: l’organizzazione di congressi ed eventi coinvolge, infatti, un’intera filiera produttiva (alberghi, centri congressi, agenzie organizzatrici, aziende di trasporti, società di catering e di servizi tecnici) che sarà fortemente penalizzata dall’eventuale perdurare delle ordinanze”.

“Il nostro è un grido di allarme che chiede risposte immediate e precise”, sostiene Alessandra Albarelli, presidente dell’associazione. “Siamo chiaramente consapevoli di come sia indispensabile adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica e siamo stati pronti ad attuarle. Alle istituzioni chiediamo, però, di aprire urgentemente un dialogo con la nostra associazione affinché le eventuali successive ordinanze tutelino il settore della meeting industry: cancellare lo svolgimento di eventi e congressi significa infatti arrecare un ingente danno economico non solo alle imprese direttamente coinvolte nella loro organizzazione, ma anche alle città e ai territori che li ospitano alla luce dell’indotto generato”.

A causa dei provvedimenti, la stessa Federcongressi&eventi ha annullato la propria convention, che si sarebbe dovuta svolgere in Veneto il 24 e 25 febbraio.