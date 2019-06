Cerved ON_ Marketing Services sarà a Cerved Next 2019, la kermesse italiana organizzata da Cerved in collaborazione con IAB Italia e ACMI, dedicata a economia data-driven e alla trasformazione digitale. La seconda edizione si terrà il 6 giugno a Milano, presso lo spazio Megawatt.

A soli sei mesi dalla sua nascita ufficiale, Cerved ON_ porterà all’evento tutta l’esperienza dei propri player verticali, attraverso consulenze e valutazioni in tempo reale in demo-area: i visitatori potranno incontrare gli esperti di PayClick, agenzia specializzata in performance marketing, Pro Web Consulting, esperta in SEO, CRO, SEA e Web Analytics, e SpazioDati con la sua expertise sugli smart data.

L’agenda della sezione Marketing Transformation è ricca di appuntamenti: si parlerà di programmatic advertising, SEO e CRO, web analytics, trasformazione del customer journey, growth hacking, human-based marketing e molto altro.

Simone Lovati, Director di Cerved ON_, guiderà alle 11:00 una tavola rotonda dal titolo “Cosa fare – e cosa non fare – con i dati, per dare ai clienti un’esperienza sorprendente”, insieme a SDA Bocconi e ai referenti di marchi di spicco come Leroy Merlin e Adecco.

Alle 11:45, tocca a Luca Barsotti, co-founder di SpazioDati, che parlerà di “Machine Learning per la valutazione del full potential: casi applicativi e scenari di evoluzione”.

Alle 15:00 appuntamento con Alessandro Martin, Head of CRO di Pro Web Consulting, che parlerà di “Strategie e tattiche di persuasione per migliorare i tassi di conversione fra marketing, design e psicologia”. Un approfondimento di neuromarketing sulle scorciatoie cerebrali, sui meccanismi di scelta e sugli impulsi irrazionali che guidano gli utenti.