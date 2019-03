ALL Communication e Jameson Irish Whiskey insieme per la festa di San Patrizio

Niente folletti e trifogli. All Communication e Jameson Irish Whiskey uniscono le forze e portano a Milano un’ondata di verde in occasione della festa di San Patrizio.

L’agenzia specializzata in strategie e attività di comunicazione below the line è stata scelta per la prima volta dal marchio di whiskey irlandese Jameson per organizzare delle attività nel capoluogo lombardo per il St. Patrick’s Day. Sabato 16 marzo, Milano si è tinta di verde per celebrare la festa nazionale irlandese più celebrata al mondo. Lo stile Jameson ha invaso la zona dei Navigli e contaminato uno dei luoghi più famosi della movida milanese con eventi speciali. Via Corsico, l’equivalente milanese dell’iconico quartiere Temple Bar di Dublino, è diventato per una sera il cuore del Jameson Neighborhood.

Per Jameson Irish Whiskey, All Communication ha reso omaggio all’Irlanda secondo lo stile dell’etichetta di Dublino, progettando un allestimento a tema, lontano dai soliti luoghi comuni e che comunichi quell’anima moderna, divertente e allegra che accomuna Italia e Irlanda. Sono stati organizzati concerti live di irish folk e vertical dj set dai balconi delle case che hanno dato il via a un block party che ha fatto ballare e divertire più di 20.000 persone. La “Green Night Out” è poi proseguita, seguendo l’onda verde, fino al Superstudio in via Tortona con un evento aperto al pubblico e ad ingresso gratuito che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone.

L’agenzia milanese, tra le prime in Italia per le attivazioni sul territorio field, ha curato ogni più piccolo dettaglio per garantire una experience di grande effetto ed engagement: tra postazioni per tatuaggi, performance di live painting, freccette, calcio balilla, cocktail bar e food-truck di fish & chips, il pubblico milanese ha potuto avere un vero assaggio dell’anima irlandese. Durante tutta la serata, oltre ai corner dedicati alla tripla distillazione ed assaggio liscio di Jameson, gli ospiti hanno potuto apprezzare una drink list con 4 cocktail inventati dal brand tra cui Jameson Ginger Ale & Lime. Allo scoccare della mezzanotte è stato organizzato lo Slaintè a St. Patrick, il tradizionale brindisi gaelico.

“Collaboriamo con il gruppo Pernod Ricard da tempo e insieme abbiamo dato vita a tanti entusiasmanti progetti che hanno portato ottimi risultati”, spiega Luca Colombi, Account Director e socio fondatore di All Communication. “Siamo felici di essere stati scelti per seguire per la prima volta un evento per il marchio Jameson. La loro volontà di comunicare in modo non convenzionale e fuori dai soliti clichéun distillato storico come il whiskey è vicino al modo di pensare di All Communication e la risposta che abbiamo ricevuto in termini di pubblico ha confermato le scelte fatte per questa festa di San Patrizio originale e superlativa”.

“L’anima open-minded di Jameson Irish Whiskey si riflette in attività di comunicazione ad alto tasso di creatività, convivialità e originalità”, aggiunge Giulia Bonsignore, Brand Manager di Jameson Irish Whiskey. “Per St. Patrick’s abbiamo voluto un evento che si scostasse dai soliti clichè e raccontasse lo spirito socievole, indipendente, moderno di un brand nato in un quartiere di Dublino e che come tale intende enfatizzare gli aspetti unici dei quartieri delle città in tutto il mondo, fatti di bar, persone, suoni e sapori. ALL Communication è riuscito a rendere realtà la nostra mission”.

Gli hashtag studiati appositamente per l’evento, che hanno contribuito ad amplificare il buzz anche sui social, sono #JamesonStPatrickMilano #Jamesonneighborhood.

Credit

Account Director: Luca Colombi

Senior Account: Alessandro Gruzza

Account: Federica Ferraro

Direzione Creativa: Totò Li Vecchi, Christian Ricciardi

Graphic Design: Gokcen Dadas, Giulia Galli

Direttore di produzione: Davide Salamina