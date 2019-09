“The Art of making Yakult” è la nuova campagna pubblicitaria integrata che segna l’evoluzione del concept “Scienza non magia”, ideato dall’agenzia britannica Quiet Storm e adattato per il pubblico italiano da PicNic.

Nel nuovo spot televisivo, on air a partire dal 15 settembre, l’azienda giapponese prosegue la sua narrazione: protagonista l’iconica bottiglietta in un mondo onirico e ricco di simbologie. L’ironia è la chiave per veicolare il messaggio che, apparentemente magico, rivela invece la sua natura scientifica e ribadisce i valori cardine dell’azienda.

Uno spot con colori soffusi, atmosfere mistiche e la seduzione dell’estetica giapponese, con due voci fuori campo che si sfidano ironicamente sulla natura della ricetta di Yakult: rito magico o scienza? Nessuna possibilità di fraintendimento: in ogni bottiglietta di Yakult ci sono miliardi di fermenti probiotici Lactobacillus caseiShitota (LcS), che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale, suggerisce la creatività, “Yakult, Scienza non magia”.

La pianificazione di Wavemaker prevede spot nei formati da 30’’ e 15’’ e 10’’ trasmessi a partire dal 15 settembre (per due settimane consecutive al mese, sino a novembre compreso), sui canali delle emittenti Rai, La7, Discovery, Mediaset, Viacom, Sky, Sky Go, Tv8 e sulle web tv. Inoltre, dal 14 ottobre, per 28 giorni, è anche prevista una comunicazione tramite affissione sui tram nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tre video teaser, della durata di 10’’, precedono il lancio della campagna sui canali social.