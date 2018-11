WowSolution debutta nel mondo della pubblicità e firma la campagna di Invent

Debutta con la campagna di comunicazione nazionale per Invent l’agenzia WowSolution, giovane sia per data di nascita – è attiva dal 2017 – sia per l’anagrafe dei suoi creativi, la cui età media non supera i 25 anni. Lo spot è on air sui canali tv di Rai fino al 10 novembre con il claim #DoveCeLuce ed è proposto in due versioni (istituzionale e di prodotto) della durata di 30 secondi e 15 secondi. L’agenzia ha curato al suo interno tutte le fasi della produzione della campagna.

Invent è un’azienda veneta orientata all’innovazione specializzata nella creazione di pannelli fotovoltaici. Dopo aver ampliato la sua offerta nell’area della climatizzazione, del riscaldamento e della sicurezza per le abitazioni, opera dal 2015 anche come utility nella fornitura di luce e gas per il mercato libero dell’energia, attraverso il brand EcoCasaLuceGas. Per Invent si tratta del debutto assoluto di un nuovo prodotto, il pannello fotovoltaico di design.

«WowSolution si è occupata innanzitutto del coordinamento del concept della campagna, sintetizzato dal claim #DoveCeLuce – spiega Nicolò Mazzurco, responsabile operativo di WowSolution. – Non si tratta solo un semplice hashtag di brand, ma nasce e si sviluppa come un catalizzatore dei vari aspetti della mission di Invent nel mercato: mettere le famiglie al centro della propria azione, ideando e realizzando per loro prodotti e servizi innovativi ed esclusivi».

«Questa campagna – conclude invece Andrea Pilotto, Managing Director in WowSolution – ci ha fatto comprendere che produrre idee per la tv è ancora molto divertente, soprattutto se si adottano linguaggi attuali e se si integra la campagna con azioni online coordinate».

#DoveCeLuce è quindi il messaggio che evoca immediatamente i valori di Invent: il coraggio, l’energia con la quale si affrontano quotidianamente anche i piccoli progetti e i piccoli problemi, l’amore tra le persone, la famiglia, il futuro sostenibile, l’ingegno e la bellezza dei saper fare Made in Italy. La produzione dello spot si è svolta tra il Veneto e il Trentino-Alto Adige. Il film adv è stato diretto da Marco Da Re e la direzione della fotografia è stata affidata a Alessandro Carlozzo. La Voiceover è di Luca Ward.

WowSolution è un incubatore di idee e progetti comunicativi per la creazione di strategie di comunicazione e di prodotti multimediali. Orienta la sua energia creativa in particolare allo sviluppo e alla realizzazione di soluzioni digitali innovative per campagne non convenzionali, avvalendosi di un team giovane e poliedrico, con competenze creative e tecnologiche avanzate tra cui quelle per la produzione di output in realtà virtuale.