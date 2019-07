Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia va on air e online con Gitto/Battaglia_22

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha scelto, a seguito di una gara, di affidare a Gitto/Battaglia_22 la realizzazione di due spot della campagna tv e web per la promozione dei propri vini di eccellenza.

Al primo soggetto “Grillo”, in programmazione per l’estate ed on air dal 14 luglio, seguirà il secondo, “Nero d’Avola”, prevista per la fine di quest’anno.

Grillo e Nero d’Avola, i vini più rappresentativi del patrimonio vitivinicolo siciliano, sono infatti i protagonisti della serie di spot da 15” incentrati sul concetto “Ti sorprende ogni volta”.

La campagna estiva sarà on air su Rai, Mediaset e Sky fino al 3 agosto.

Pianifica Omni@.

Credits

Cliente: Consorzio di tutela vini doc Sicilia

Agenzia Gitto/Battaglia_22

ECD: Vicky Gitto, Roberto Battaglia

Art Director: Nico Nannavecchia, Manita Ranza

Copywriter: Nicholas Mingrino

Cdp: the BigMama

Executive producer: Valentina Fronzoni

Producer: Giorgia Salvador

Regia: Giorgio Neri

Post Produzione: Exchanges

Audio: Smiderù

Spk: Danysol per Opera Music

Pianificazione Media: Omni@ (Omnicom Media Group)