Triumph lancia Together We Recycle su radio e digital

Triumph ha annunciato a luglio il lancio dell’iniziativa “Together We Recycle”: un programma speciale di raccolta di indumenti usati, realizzato in collaborazione con Texaid – una delle principali organizzazioni in Europa attive nella raccolta, smistamento e riciclo dei tessuti usati – e volto a sensibilizzare il proprio pubblico verso un mondo più sostenibile.

L’iniziativa sarà attiva in Italia dal 1 settembre al 31 ottobre nei negozi monomarca diretti, franchising e outlet, oltre che in più di 1.000 rivenditori multimarca.

Per l’occasione, il brand di lingerie presenta una campagna pubblicitaria dedicata che sarà on air sulle tre principali emittenti radiofoniche italiane. RTL, RDS e Radio Italia trasmetteranno, infatti, lo spot dall’8 al 21 settembre e dal 29 settembre al 5 ottobre, per un totale di circa 400 passaggi. Inoltre, per supportare l’iniziativa, che verrà comunicata anche sui canali social del brand, sarà attiva una campagna digital dal 9 settembre al 20 ottobre che coinvolgerà alcuni dei principali network.

La partnership tra Triumph e Texaid prevede la possibilità di portare, presso uno dei punti vendita aderenti, capi d’abbigliamento di qualsiasi brand con l’obiettivo di raccoglierli e dare loro nuova vita, sostenendo così la transizione verso un’industria tessile più circolare. Una volta consegnati i capi, il brand darà in omaggio alle consumatrici un buono sconto del valore di 10 euro, spendibile sull’acquisto di un nuovo reggiseno con una spesa minima di 60 euro.

La pianificazione di Triumph è gestita da GroupM.