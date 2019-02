E’ partita la campagna pubblicitaria 2019 delle Ferrovie tedesche (DB), lanciata in Italia anche quest’anno collaborazione con le Ferrovie austriache (ÖBB). A realizzare il piano di comunicazione è stata, per il nono anno consecutivo, l’agenzia Altavia Italia.

Il concept della campagna 2019 si fonda sul tema del viaggio che “hai dentro”, quella spinta interiore a lasciarsi andare e abbandonarsi all’esplorazione curiosa, gioiosa e lenta del mondo. Aspettative e fantasie che nutrono l’immaginazione nell’attesa di vivere la vacanza. Perché il viaggio è, suggerisce la campagna, “già dentro di noi!”. L’immagine ritrae una mano con il palmo rivolto all’insù che contiene una delle destinazioni di viaggio raggiungibili con i treni DB-ÖBB Eurocity. Il treno scorre su un’immaginaria arteria del braccio che attraversa paesaggi incantevoli, dipinti a mano da Guido Daniele, talento italiano del body painting.

“Con questa campagna”, ha commentato Marco Monaco, Responsabile Marketing e Relazioni Esterne di DB Bahn Italia, “celebriamo i 10 anni di presenza in Italia rinnovando in forme nuove il nostro invito a scoprire le emozioni e il piacere del viaggio. Un desiderio che abbiamo nell’anima e che evochiamo ricordando quanto le nostre destinazioni tra Verona e Monaco siano speciali, vicine, a portata di mano. Godibili in pieno, solo lasciando l’auto a casa e scegliendo il treno”.

La campagna pubblicitaria è declinata in quattro soggetti, Monaco, Trentino Alto Adige, Tirolo e Innsbruck, e sarà on air da fine febbraio su stampa, affissioni, web e radio. La pianificazione è gestita da Geotag.

Credit

Project Management & Campaign Strategy: Altavia Italia

Account Director: Valentina Galli

Concept e Art Direction: Bistrot Comunicazione

Fotografia e post produzione digitale: LSD