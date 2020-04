Nelle giornate segnate dell’emergenza del Coronavirus, anche Star come tante altre marche ha deciso di fare sentire la sua voce con uno spot pubblicitario realizzato ad hoc.

Il video, pensato con un taglio emozionale per esprimere i concetti di vicinanza, condivisione e speranza, sarà on air da domenica 19 aprile per tre settimane.

Lo spot pubblicitario racconta uno spaccato della vita in cucina di tutti noi in questi lunghi giorni di resistenza. Un racconto vero, fatto di cose che accadono sotto ai nostri occhi, dove la cucina diventa il luogo per provare, in parte, a dissolvere ed esorcizzare paura e tristezza. Un pezzetto di terra creativa dove gli italiani fanno molto più che cucinare: qui si ride, si piange, si studia, si balla, si litiga, si fa pace, ci si consola, si resiste, si spera.

Lo spot inizia con una persiana che si apre sulla città silenziosa. L’attenzione si sposta dentro le case, nelle cucine degli italiani, nei cortili, addirittura sui tetti. Si scopre così la vita che pulsa, l’emozione dello stare insieme con piccoli gesti quotidiani, come un cestino calato dalla ringhiera di una casa per scambiarsi l’ingrediente che manca in dispensa o una pietanza, improvvisare una ricetta per i propri figli oppure assaporare tra sorelle un piatto di pasta al ragù godendosi sul tetto del condominio un tramonto che vale una nuova alba. Un finale che ci prepara a ripartire.

Lo spot nasce da un’idea creativa di VMLY&R Italia e Spagna, è prodotto da Akita con la regia di I Cric. La pianificazione media coordinata da Havas Media è declinata nel formato 30” sulle principali emittenti televisive e sul web con tagli ad hoc.