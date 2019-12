SodaStream torna in Tv e sul digital fino al 21 dicembre per la campagna di Natale con lo spot che racconta la mission del brand attivo nella produzione e distribuzione di sistemi di gasatura domestica di bevande. Il claim “Meglio per te, meglio per il pianeta” sottolinea il doppio impegno di SodaStream: liberare il consumatore dal pesante trasporto di bottiglie e il pianeta dalla plastica monouso. Protagonista è il gasatore Spirit.

Lo spot di 15 secondi, ideato dal team creativo SodaStream e pianificato da Carat, è in onda fino al 14 dicembre e sarà divulgato su tutto il territorio nazionale sui canali Rai e Mediaset in posizioni di qualità, con prevalenza di spazi in prime time. La campagna continua poi in digitale fino al 21 dicembre sulla piattaforma SKY Digital e in Programmatic. Il video, inoltre, è presente sui canali Facebook e Youtube dell’azienda.

La novità della campagna di Natale è il focus sulla Sicilia, dove il brand è impegnato in un progetto volto alla sensibilizzazione per promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto in un’ottica di sostenibilità e salvaguardia dei nostri mari. Il piano di dicembre è quindi supportato da una campagna TV geolocalizzata su Sky e da un’attività adv su Il Giornale di Sicilia e La Sicilia, dove SodaStream ha già esordito la scorsa estate con un layout creativo rappresentante una “Sicilia di plastica” su decisione della fanbase locale di SodaStream tramite il test A/B di Facebook.

“Dopo il successo di pubblico e di vendite della grande campagna estiva, torniamo in TV prima di Natale per ribadire il nostro messaggio plastifree, il regalo migliore per sé stessi e per l’ambiente” dichiara Petra Schrott, Marketing & Digital Director di SodaStream Italia, che aggiunge: “Per diminuire l’impatto dell’uso delle bottiglie di plastica abbiamo deciso di puntare anche nelle regioni del Sud Italia. Dato che negli anni i dati di vendita in Sicilia per la categoria dei gasatori si sono rilevati molto interessanti, abbiamo deciso di partire dall’isola per il nostro progetto di sensibilizzazione al Sud. La prima attività di adv sulle testate locali La Sicilia e Il Giornale di Sicilia, unita a una massiccia comunicazione instore, ha dato ottimi risultati. Per questo motivo abbiamo deciso di investire di nuovo in Sicilia, rafforzando il budget e puntando su strumenti di comunicazione ancora più efficaci proprio sotto Natale, quando il gasatore può diventare una bella idea regalo green. Con questa attività di comunicazione ci aspettiamo grandi risultati di vendita a Natale”.