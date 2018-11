SdB vince la gara e firma il primo spot tv di Altromercato

Altromercato fa il suo debutto sul piccolo schermo con la firma dell’agenzia SdB di Bologna, incaricata in seguito a una gara indetta dal circuito del commercio equo-solidale.

L’esordio di Altromercato in tv ha preso il via in questi giorni su tutti i canali Sky per raccontare una storia lunga 30 anni e la cultura della responsabilità alimentare, grazie alla creatività di SdB Stile di Bologna.

Così Altromercato sceglie di dare una nuova direzione comunicativa, in occasione della celebrazione del suo 30° anniversario.

Lo spot, che vede la partecipazione dell’attrice Eleonora Giovanardi, amica e testimonial di Altromercato, racconta la storia dello straordinario viaggio che l’azienda ha compiuto per diventare la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e una tra le più grandi filiere al mondo con, all’attivo, 105 Soci, 225 Botteghe, e una rete efficace di rapporti con 190 organizzazioni di produttori in oltre 40 paesi del Sud e Nord del mondo.

Un grande riconoscimento per il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani e contadini che ogni giorno viene rispettato ed equamente retribuito, perché basato su una filiera trasparente e tracciabile, che tutela produttori e ambiente, garantendo la qualità dei prodotti; questa è stata anche la grande sfida che SdB Stile di Bologna ha raccolto, scegliendo di raccontare la memorabile, ma nuova, Brand ID di Altromercato per la realizzazione di questo spot.

Ideazione e sviluppo di un concept creativo, fresco e luminoso, hanno ridato luce e aggiornato la positività con cui da sempre l’azienda veneta cerca di offrire soluzioni etiche al suo pubblico consumatore.

Un progetto ambizioso e complesso per cui SdB ha voluto rielaborare, con emozione ed empatia, l’idea di “bontà” di Altromercato, rinunciando all’autoreferenzialità. Una “bontà” diventata key-concept del follow up creativo cui il team di SdB ha costruito un nuovo linguaggio inclusivo per dare forza all’anima del commercio equosolidale: il rapporto diretto e immediato che il consumatore può acquisire comprando eticamente.

Una “bontà”, intesa in termini di stile di vita e consapevolezza di acquisto, sganciandosi per la prima volta dall’idea di “colpa” o “morale” e spostando il messaggio verso un’idea più condivisibile di proattività e coinvolgimento.

“Il cibo è Buono se è il frutto di un lavoro davvero EQUO! (…)! Allora sì che è davvero BUONO. Cerca il mondo Altromercato.”, un claim che semplifica il «tema guida» rappresentativo del “mondo” Altromercato: generare coinvolgimento e inclusività per produrre, acquistare e consumare eticamente.

La collaborazione oltre lo spot

Il progetto si è trasformato in una fruttuosa collaborazione tra Altromercato e SdB di Bologna, che curerà anche la comunicazione ATL/BTL in bottega e online.

«Uno spot più pop, ma non scontato», come afferma l’AD di SdB Alessandro Morando. «Un racconto positivo di una professionalità trentennale, proiettata verso il futuro attraverso una comunicazione che aprisse una finestra di possibilità concreta sull’idea che il mondo si può cambiare qui, oggi, adesso. Abbiamo cercato di farlo con uno stile grafico fresco, giovane e d’impatto che trasferisse al consumatore l’immediatezza e la semplicità di un gesto buono, un gesto genuino, ma che lasciasse allo spettatore l’idea di bontà ed etica attraverso una ventata di innovazione, per dare nuova linfa ad un marchio storico e aprire il mondo alla bellezza della lealtà alimentare».

Un tema serio, trattato in modo scenografico e accattivante nei vari frame di uno spot, dove il consumatore è al centro del racconto, co-protagonista con le filiere e i prodotti. È in 15’’ che Altromercato diventa uno status, uno stile di vita testimoniato anche dalla protagonista, la testimonial Eleonora Giovanardi, già interprete di “Status” (2014) la prima serie web italiana sul mondo della cooperazione internazionale con cui si aggiudicò una nomination al San Francisco Web Fest nel 2015.

Lo spot è stato pianificato grazie a un accordo diretto tra Altromercato e Sky, come ci conferma l’azienda.