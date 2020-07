Regione Marche ha aperto una gara per il servizio di “Attività di comunicazione del fondo sociale europeo per l’ultimo triennio di attuazione del Por 2014 -2020 e per l’avvio della nuova programmazione 2021/2027“.

Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 3.440.000 di euro al netto di Iva per 36 mesi, rinnovabili per altri 36.

Il fine del progetto è quello di incentivare un “sentimento di fiducia” verso le opportunità provenienti dall’Europa tramite i Fondi Europei – in particolare i Fondi Strutturali– e verso le Istituzioni Nazionali, Regionali e Locali che li attivano, promuovono e gestiscono per destinarli al miglioramento delle condizioni economico-sociali della popolazione e dei propri territori di riferimento.

L’agenzia scelta dovrà informare e sensibilizzare l’opinione pubblica/cittadini sul ruolo dell’Unione Europea e fornire un quadro coerente delle azioni intraprese al fine di contribuire a sviluppare un sentimento di cittadinanza europea attiva, informare i potenziali beneficiari finali sulle opportunità offerte dalle azioni finanziate dal FSE e le modalità per accedervi e contribuire alla gestione di un efficace sistema di comunicazione interna che metta a sistema tutti i soggetti dell’amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione del POR FSE Marche.

I media coinvolti saranno testate locali e nazionali, siti web di informazione e portali, radio e tv del territorio e social.

L’incarico comprende strategia, realizzazione della campagna, social media, media relation, eventi, supporto alle attività di comunicazione interna, piano media e acquisto spazi.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per il 29 settembre 2019.