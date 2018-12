Il 26 dicembre prenderà il via la nuova campagna di comunicazione per raccontare le bellezze della Liguria. Un’iniziativa inedita che vede la Regione Liguria collaborare con Costa Crociere.

La compagnia crocieristica ha curato l’intera realizzazione del progetto – dalla creazione, alla produzione sino alla messa in onda – con il contributo dell’agenzia creativa VMLY&R Italia e della casa di produzione e-motion, che hanno dato la loro disponibilità a sostenere l’iniziativa.

Nello spot vengono mostrate alcune delle località più belle e conosciute della Liguria, come Genova, con i vicoli, San Lorenzo e i Palazzi dei Rolli, le Cinque Terre, Sestri Levante, Bergeggi.

La voce narrante in prima persona, interpretata da Corrado Tedeschi, è quella di Costa Crociere, che racconta come le sue navi girino il mondo da 70 anni per ritrovare le emozioni della propria terra di origine, la Liguria. Una destinazione che da sempre ha ispirato Costa perché offre tutte le migliori esperienze che si possono vivere in una vacanza.

Il claim finale è un invito a visitare la regione: “Liguria: la nostra terra, la vostra prossima meta”.

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, ha dichiarato: “Dopo la campagna di comunicazione lanciata con l’hashtag #genovanelcuore, quella sui parchi di Liguria e anche con Assomusica in cui gli artisti invitano a visitare Genova, che avevano una precisa strategia, quella di promuovere il nostro territorio, soprattutto dopo la terribile tragedia dovuta al crollo di ponte Morandi, parte ora una nuova iniziativa di promozione turistica incentrata sullo spot splendidamente realizzato da Costa Crociere, che sarà trasmesso a partire dal 26 dicembre su tutte le reti Mediaset. La nostra regione ha bisogno di attività di comunicazione come questa che si rivolgono a tutti gli italiani per invitarli a visitare la nostra terra, bellissima in ogni suo aspetto, e ora particolarmente fragile, ma capace di non arrendersi e di guardare avanti”.

Gli fa eco Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere: “Questa campagna è un atto di amore verso la Liguria, la nostra casa, dove abbiamo la nostra sede da oltre 70 anni. Se siamo diventati quello che siamo oggi, il gruppo numero uno in Italia e in Europa, è perché siamo nati e cresciuti qui. Adesso che la nostra regione ha bisogno di sostegno abbiamo voluto realizzare una serie di iniziative, di cui questa campagna sarà sicuramente una delle più visibili e importanti, in grado di portare benefici tangibili alla Liguria, proseguendo così nel nostro percorso di stretta collaborazione con le istituzioni locali”.

Il planning dello spot dedicato alla Liguria

Lo spot, diretto da Giancarlo Spinelli, andrà in onda per la prima volta il 26 dicembre alle ore 21 sulle reti Mediaset, dove rimarrà in programmazione per le successive nove settimane. Sarà proposto nei formati 30″ e 15″ con diversi soggetti.

È prevista inoltre una pianificazione web, social media e direct marketing, sui canali Costa, Regione Liguria e le principali realtà liguri, anche con un formato 60’’.

Questo progetto per la promozione turistica della regione ha coinvolto un team di eccellenze liguri. Oltre a Costa Crociere, sono genovesi la casa di produzione e-motion, il direttore creativo Cristian Comand e, di “adozione”, Corrado Tedeschi, mentre il regista Giancarlo Spinelli è spezzino. Alla realizzazione dello spot hanno dato il loro contributo anche Agenzia “in Liguria”, Acquario di Genova, Miaygi, Illusion, ETI Solutions, Alessandro Beltrame, Nicola Bozzo.

La pianificazione dello spot è gestita da Mindshare, centro media di riferimento di Costa Crociere.