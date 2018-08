Percorsi Gran Riserva, il nuovo “tour del gusto” guidato da Chef Rubio, ideato e realizzato da xister Reply, è online sulle pagine Facebook e Instagram di Peroni e in una sezione dedicata sul sito dell’azienda.

Quattro video-guide per quattro video-ricette dedicate ad alcuni prodotti simbolo della gastronomia italiana: il Provolone del Monaco DOP per la Campania, il Guanciale amatriciano per il Lazio, il Canestrato di Moliterno IGP per la Basilicata, il Culatello di Zibello DOP per l’Emilia Romagna.

Ad accompagnare il tutto, le referenze della famiglia Peroni Gran Riserva (Puro Malto, Doppio Malto, Rossa e la nuova Bianca), quattro birre di alta qualità, fatte con malto italiano e dove è il valore del tempo.

Le quattro tappe di Percorsi Gran Riserva saranno visibili sul sito e sui canali social del marchio, insieme alle quattro ricette abbinate da Chef Rubio alle Peroni Gran Riserva: gli spaghetti alla Nerano con Peroni Gran Riserva Puro Malto, i bucatini all’Amatriciana con Peroni Gran Riserva Doppio Malto, la Pignatta lucana abbinata a Peroni Gran Riserva Bianca, e le Tigelle con Culatello e Peroni Gran Riserva Rossa.

Crediti:

Creative Director: Sarah Grimaldi

Deputy Creative Director: Valerio Di Giorgio;

Design Director: Filippo Grossi;

Account Director: Matteo Trabattoni ;

Account Manager & Social Media Strategist: Cassandra Nardi

Account Manager: Silvia Marinucci

Production Company: CUT& editing & more

Birra Peroni Marketing Manager: Cristiano Marroni

Peroni Gran Riserva Brand Manager: Ludovica Lioy