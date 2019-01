Parco Nazionale Isola di Pantelleria debutta in comunicazione con Gruppo Roncaglia

Il Gruppo Roncaglia cura il lancio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, l’ultimo nato fra i Parchi Nazionali italiani ed il primo della Sicilia. Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica nel 2016, il Parco può vantare 6.560 ettari di superficie, che corrispondono al 80% del territorio di un’isola caratterizzata da un alto numero di specie endemiche, da fauna peculiare, da siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.

La Roncaglia Above Communication ha creato un sistema di identità visiva, inclusa l’ideazione del marchio, ed il posizionamento per collocare in maniera distintiva il Parco all’interno dello scenario nazionale. Il marchio è stato presentato in anteprima nel mese di dicembre 2018 all’interno dello spot per il Parco, girato da Gianpaolo Rampini e montato da Alessandra Raichi, andato in onda sui canali Sky.

La Above Communication si occupa inoltre del piano di comunicazione e promozione per il 2019, con il quale sono stati individuati gli elementi strategici che concorrono alla definizione di un palinsesto di attività e media, con target sia a livello territoriale (destinatari locali, italiani ed esteri) sia a livello di interessi (enogastronomici, sportivi, archeologici, naturalistici, ecc.). Il piano di comunicazione include la campagna stampa, che sarà diffusa sulle principali testate dedicate ai temi dell’ambiente e del turismo. Stando alle anticipazioni dell’agenzia, tra marzo e aprile lo spot sarà di nuovo on air nei circuiti cinematografici gestiti da Rai.

“Questo lavoro per noi è molto significativo, perché ci porta nuovamente a confrontarci con progetti legati alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente”, osserva Camilla Roncaglia, presidente CdA della Above Communication, “Negli anni, la nostra agenzia ha infatti curato numerose campagne per diverse associazioni (fra cui Marevivo, WWF, LAV) e per il Ministero dell’Ambiente, vincendo anche premi internazionali tra cui il prestigioso Wild Awards USA. Siamo dunque molto felici di poterci occupare di un unicum come il Parco Nazionale Isola di Pantelleria – sottolinea Camilla Roncaglia – una realtà che ben rappresenta tutte le eccellenze di un’isola da secoli crocevia nel Mediterraneo, dove la coltura della vite ad alberello e l’arte dei muretti a secco sono state iscritte nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell’umanità Unesco”.