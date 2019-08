Omio, sul web con Casa Surace per la campagna “L’arte di unire”

Omio, la piattaforma di viaggio per cercare e prenotare treni, autobus e voli in Italia e in Europa, ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Casa Surace, il collettivo di Youtuber che celebra con ironia, sarcasmo e grande fierezza i valori del Sud e la tradizione italiana.

Omio e Casa Surace hanno unito le forze per realizzare una clip a supporto della campagna estiva di Omio “L’arte di unire”. Il messaggio è semplice: non solo Omio unisce la destinazione di partenza con quella di arrivo, convogliando in un’unica app treni, autobus e voli; Omio unisce anche Nord e Sud, sposando così la filosofia di Casa Surace, che da sempre confronta, con un’ironia unica nel suo genere, scene di vita quotidiana nelle due parti d’Italia, aiutando così a superare differenze e stereotipi.

Lo sketch “Vacanze al Sud”, in cui sono coinvolti i personaggi principali del collettivo, ovvero i milanesi Beppi e Alby, il milanese (ma di adozione) Ricky, Il pugliese Pasqui, Nicola e Rosa, mette in scena il tanto atteso quanto temuto momento di prenotazione delle vacanze estive tra coinquilini: dove trascorrerle? Naturalmente al Sud, facile da raggiungere grazie a Omio. Ma com’è questo Sud nell’immaginario di Beppi e Albi, che non ci sono mai stati? I due ragazzi viaggiano con la mente in Sicilia, poi in Calabria, in Campania, in Puglia e in Basilicata, ma sono fortemente condizionati dagli stereotipi. Il video si chiude con la vera immagine del Sud e con un messaggio: “Viaggiare è semplice. Soprattutto senza pregiudizi”.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Casa Surace, di cui apprezziamo lo stile comico e sposiamo i valori, a cominciare dall’importanza di abbattere di stereotipi e superare le barriere” ha affermato Filippo Bruno-Franco, Italy Country Manager di Omio, che aggiunge “Omio, nel suo piccolo, unisce l’Italia, consentendo agli utenti di viaggiare in modo semplice e senza stress in tutto lo Stivale. Un concetto che Casa Surace ha comunicato in modo divertente ed efficace”.

La clip completa è disponibile sui canali Youtube e Facebook di Casa Surace, mentre su Instagram è possibile visualizzarne degli estratti.