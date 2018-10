Chiquita torna in comunicazione con “Pink About It”, la nuova campagna che ha l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della ricerca e della prevenzione del tumore al seno.

Ottobre è il mese della prevenzione: al momento le cure tradizionali hanno fatto grandi passi avanti, ma la diagnosi precoce rimane lo strumento più valido a migliorare l’efficacia delle cure.

Chiquita dimostra di avere una forte social responsibility e un’attenzione particolare ai temi della salute: da alcuni anni realizza infatti un’edizione speciale del suo iconico Bollino Blu, sostituendolo con l’ormai famoso “Pink Sticker” in occasione del Breast Cancer Awareness Month.

A questa operazione il brand aggiunge ora una campagna di corporate social responsibility volta a informare e coinvolgere.

La digital unit di Armando Testa ha scelto una sintesi visiva d’impatto: due banane affiancate ricordano la forma di un décolleté femminile. Una delle due scompare lasciando uno spazio vuoto, mentre il copy racconta l’insight della campagna: la diagnosi precoce può dare una speranza, che non va lasciata svanire.

La campagna è integrata e crossmediale, e vive in un environment di comunicazione che prevede diversi touchpoint, sia online che offline.

Le declinazioni sono sia su totem Dooh con formati video da 10” e 20” sia nel mondo digital. Il team social di Armando Testa ha realizzato una serie di contenuti ad hoc per Facebook e Instagram, integrati all’interno dello speciale piano editoriale “Pink” realizzato per il mese di Ottobre.

La pianificazione media è a cura di Local Planet, il network media globale di agenzie indipendenti e di cui Media Italia (Gruppo Armando Testa) è tra i partner fondatori.

Credits

Creatività: Armando Testa

Executive Creative Director: Michele Mariani

Creative Director: Antonello Falcone

Art Director: Giulia Richetta

Copywriter: Gabriella De Stefano

Chief Digital Officer: Giuseppe Mayer

Client Service Director: Nicola Crivelli

Account Team: Gina Graci, Gabriele Nolfo

Social Media Manager: Chiara Guadagnini

Pianificazione media: Local Planet